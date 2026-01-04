রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন জাতীয় প্রেসক্লাবের নেতারা। ৪ জানুয়ারি ২০২৬
রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন জাতীয় প্রেসক্লাবের নেতারা। ৪ জানুয়ারি ২০২৬
রাজনীতি

তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন জাতীয় প্রেসক্লাবের নেতারা

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন জাতীয় প্রেসক্লাবের নেতারা। রোববার সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দলের মিডিয়া সেলের পাঠানো এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি হাসান হাফিজ, সাধারণ সম্পাদক আইয়ুব ভূঁইয়া, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য আবদুল হাই শিকদার, সৈয়দ আবদাল আহমেদ, কাদের গনি চৌধুরী, কে এম মহসীন ও জাহিদুল ইসলাম রনি এবং প্রেসক্লাবের স্থায়ী সদস্য আতিকুর রহমান।

আরও পড়ুন