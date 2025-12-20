তৃতীয় পক্ষকে সুযোগ করে দিতেই প্রথম আলো-ডেইলি স্টার কার্যালয়ে নাশকতা: নুরুল হক

তৃতীয় পক্ষকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য একদল ‘বিপথগামী’ মানুষ প্রথম আলো, দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয়সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় নাশকতা করেছে বলে মন্তব্য করেছেন গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক। তিনি বলেন, গণমাধ্যমের ওপর হামলা গণতন্ত্রের জন্য অশনিসংকেত।
আজ শনিবার সন্ধ্যায় অগ্নিসংযোগে ক্ষতিগ্রস্ত প্রথম আলো কার্যালয় পরিদর্শন শেষে নুরুল হক সাংবাদিকদের এ কথাগুলো বলেন।
নুরুল হক বলেন, ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে দেশের মানুষ শোকার্ত। এই আবেগকে কাজে লাগিয়ে একদল বিপথগামী মানুষ দেশে একটি অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য, তৃতীয় পক্ষকে সুযোগ দেওয়ার জন্য নাশকতা করেছে।
গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি বলেন, প্রথম আলো, ডেইলি স্টার কার্যালয়সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় নাশকতা চালানো হয়েছে। নিউ এজ পত্রিকার সম্পাদক নূরুল কবীরকে হেনস্তা ও লাঞ্ছিত করা হয়েছে।
প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টারের কার্যালয়ে হামলা এবং নিউ এজ পত্রিকার সম্পাদক নূরুল কবীরকে লাঞ্ছিত করার তীব্র নিন্দা জানিয়ে নুরুল হক বলেন, গণমাধ্যমের ওপর হামলা গণতন্ত্রের জন্য অশনিসংকেত।
এ সময় নুরুল হক বলেন, জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হয়েছে। এরই মধ্যে ওসমান হাদিকে প্রকাশ্যে গুলি করার ঘটনা দেশের মানুষকে শঙ্কিত করেছে। সেই শোকের রেশ কাটতে না কাটতেই দেশের দুটি স্বনামধন্য পত্রিকা অফিসে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে।
গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি মনে করেন, গণ–অভ্যুত্থানের ১৫ মাস পরে এমন চিত্র দেশ সম্পর্কে নেতিবাচক বার্তা দেয়। দেশের আইনশৃঙ্খলা ও রাষ্ট্রব্যবস্থার ভঙ্গুর চিত্র সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে ধারণা দেয়। এভাবে চলতে থাকলে দেশকে এগিয়ে নেওয়া যাবে না।
নুরুল হক বলেন, এই বিপর্যয় নির্বাচনকে পিছিয়ে দিতে পারে, নির্বাচনকে অনিশ্চিত করে তুলতে পারে। এটি হলে কারও জন্যই মঙ্গলজনক হবে না। কারণ, একটি নির্বাচিত সরকার ছাড়া এই দেশকে সঠিক পথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না, দেশকে স্থিতিশীল করা সম্ভব হবে না।
গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, জনগণ যেন কারও উসকানি বা ফাঁদে পা দিয়ে দেশকে নতুন সংকটের দিকে ঠেলে না দেয়। বাংলাদেশ পুনর্গঠনের কাজ চলছে। এতে সবাইকে অংশীদার হতে হবে। নির্বাচনের মাধ্যমেই সেই পুনর্গঠনের কাজ শেষ করতে হবে।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন গণ অধিকার পরিষদের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি ফারুক হাসান, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাসান আল মামুন, উচ্চতর পরিষদ সদস্য ও গণমাধ্যম সমন্বয়ক আবু হানিফ, দপ্তর সম্পাদক শাকিল উজ্জামান।