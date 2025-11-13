একই দিনে গণভোট ও নির্বাচন হলে সনদ বাস্তবায়ন ঝুঁকিতে পড়বে: খেলাফত মজলিস

গণভোট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন একই দিনে আয়োজনের সিদ্ধান্ত যথার্থ নয় বলে জানিয়েছে খেলাফত মজলিস।
আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এক বিবৃতিতে দলটির আমির মাওলানা আবদুল বাছিত আজাদ এ কথা বলেন।
আজ বৃহস্পতিবার বেলা আড়াইটায় জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। জাতীয় নির্বাচন, গণভোটসহ অন্তর্বর্তী সরকারের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন তিনি। ভাষণের আগে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে ‘জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫’ অনুমোদন করা হয়। পরে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন এ আদেশ জারি করেন। এর মধ্য দিয়ে জুলাই সনদ আইনি ভিত্তি পেল।
জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারির বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বিবৃতিতে মাওলানা আবদুল বাছিত বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫ বাস্তবায়ন আদেশ জারির সিদ্ধান্ত ইতিবাচক এবং জন–অভিপ্রায়ের বহিঃপ্রকাশ। এটি জনগণের কাঙ্ক্ষিত সংস্কারের প্রত্যাশা পূরণে এক ধাপ অগ্রগতি।
তবে জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশের ওপর গণভোট ও জাতীয় নির্বাচন একই দিনে অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত যথার্থ নয় বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করেন খেলাফত মজলিসের আমির। তিনি বলেন, এতে সনদ বাস্তবায়ন ঝুঁকিপূর্ণ হবে। একই দিনে গণভোট ও জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের সক্ষমতা নিয়ে জনমনে সংশয় রয়েছে। নির্বাচন কমিশন সব দলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে পারবে কি না, সে প্রশ্নও রয়েছে। এতে সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে আরও জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে।
জুলাই সনদ বাস্তবায়নে সরকার আন্তরিক হলে গণভোট জাতীয় নির্বাচনের আগে করা সম্ভব বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।