সন্ত্রাস-চাঁদাবাজমুক্ত ঢাকা-৪ গড়ার প্রতিশ্রুতি জামায়াত প্রার্থীর

মাদক, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজমুক্ত ঢাকা-৪ আসন গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী সৈয়দ জয়নুল আবেদীন। তিনি বলেছেন, ঢাকা-৪-এর মাটি থেকে দুর্নীতির বিষবৃক্ষ উপড়ে ফেলার সময় এসেছে। জনগণের কষ্টার্জিত টাকা আর কারও পকেটে যেতে দেওয়া হবে না।
আজ শনিবার সকালে তৃতীয় দিনের নির্বাচনী প্রচারে নেমে তিনি এ প্রতিশ্রুতি দেন। সকাল সাতটায় ঢাকা-৪ আসনের ৫৪ নম্বর ওয়ার্ডের আলমবাগ এলাকা থেকে গণসংযোগ শুরু করেন তিনি।
এরপর তিনি ৫৪ নম্বর ওয়ার্ডে একটি ওলামা সমাবেশে বক্তব্য দেন এবং পরে ১০-দলীয় জোটের বৈঠকে অংশ নেন। বেলা ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত ৬০ নম্বর ওয়ার্ডের স্মৃতিধারার জাপানি বাজার এলাকায় ছাত্রী ও যুব মহিলা সমাবেশে বক্তব্য দেন সৈয়দ জয়নুল আবেদীন।
ছাত্রী ও যুব মহিলা সমাবেশে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের এই প্রার্থী বলেন, একটি ন্যায়ভিত্তিক ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য।
তিনি নারীশিক্ষা, ক্ষমতায়ন ও সামাজিক উন্নয়নে ছাত্রী ও যুব মহিলাদের অগ্রণী ভূমিকার গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশ ও সমাজের কল্যাণে কাজ করার আহ্বান জানান।
বেলা দুইটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত তিনি স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এরপর ৫৯ নম্বর ওয়ার্ডে গণসংযোগ, পথসভা ও মিছিল করেন। মিছিলে চাঁদাবাজি বন্ধের দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেওয়া হয়।
গণসংযোগে জামায়াতের নেতা-কর্মীদের হাতে লিফলেটের পাশাপাশি প্রতীকী দাঁড়িপাল্লা দেখা গেছে। এ সময় সৈয়দ জয়নুল আবেদীন স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। তিনি দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ভোট দেওয়ার পাশাপাশি গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।
তরুণদের উদ্দেশে সৈয়দ জয়নুল আবেদীন বলেন, তারুণ্যের প্রথম ভোট, দাঁড়িপাল্লার পক্ষে হোক। ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করে যাচ্ছে জামায়াতে ইসলামী।
জয়নুল আবেদীন আরও বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ছিল বৈষম্যের বিপক্ষে। বৈষম্যহীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্যই জামায়াতে ইসলামীর জন্ম। তবে এত দিন তাদের দলকে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছে।