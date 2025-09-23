জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সাবিনা শরমীনের কাছে লিখিত আবেদন জমা দেন শাখা ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। ঢাকা, ২৩ সেপ্টেম্বর
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সাবিনা শরমীনের কাছে লিখিত আবেদন জমা দেন শাখা ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। ঢাকা, ২৩ সেপ্টেম্বর
জকসুর নীতিমালায় পরিবর্তন চায় ছাত্রদল

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জকসু) নির্বাচনে পিএচইডি-এমফিল শিক্ষার্থীদের ভোটার এবং প্রার্থী হওয়ার সুযোগ দেওয়ার দাবি জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল। এ ছাড়া মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন–বিষয়ক সম্পাদকসহ ৯টি পদ সংযুক্তি এবং অর্থ সম্পাদক পদ বিলোপ করে নীতিমালা সংশোধনের দাবি জানিয়েছে তারা।

মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সাবিনা শরমীন ও রেজিস্ট্রার অধ্যাপক শেখ গিয়াস উদ্দিনের কাছে এ বিষয়ে লিখিত আবেদনপত্রে নীতিমালা সংশোধনের দাবি জানায় শাখা ছাত্রদল।

আবেদনপত্রে নতুন করে ৯টি পদ যুক্ত করার দাবি জানিয়েছে শাখা ছাত্রদল। পদগুলো হলো স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী সম্পাদক, মিডিয়া ও যোগাযোগবিষয়ক সম্পাদক, সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক, দক্ষতা উন্নয়নবিষয়ক সম্পাদক, আইন ও মানবাধিকারবিষয়ক সম্পাদক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক, পরিবেশবিষয়ক সম্পাদক এবং মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনবিষয়ক সম্পাদক।

অর্থ সম্পাদক পদ বিলোপের দাবির বিষয়ে ছাত্রদল নেতারা বলেছেন, অর্থ সম্পাদক পদ বাদ দিতে হবে। কারণ, কোষাধ্যক্ষ রাখার বিপরীতে অর্থ সম্পাদক রাখা একটি পুনরাবৃত্তিমূলক পদ এবং অনেক ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক ক্ষেত্র তৈরি করে। পাশাপাশি মর্যাদার বিষয়ে একটি ব্যত্যয় ঘটানোর মতো উপলক্ষ তৈরি হয় এবং হবেও। সে ক্ষেত্রে এটি না রাখাই ভালো। পাশাপাশি কোনো বিষয়ে দ্বিমত তৈরি হলে পারস্পরিক দোষারোপের সংস্কৃতি তৈরি হবে।

এ বিষয়ে শাখা ছাত্রদলের সদস্যসচিব শামসুল আরেফিন প্রথম আলোকে বলেন, শিক্ষার্থীদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং গণতান্ত্রিক চর্চাকে শক্তিশালী করতে জকসুতে ৯টি পদ সংযোজন করা অত্যন্ত জরুরি। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ছাত্রদল ‘মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনবিষয়ক সম্পাদক’ পদ সংযুক্ত করার দাবি জানিয়েছে।

শামসুল আরেফিন বলেন, বিশেষ করে সংস্কৃতি, দক্ষতা উন্নয়ন, আইন ও মানবাধিকার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক পদে শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিত্ব ছাড়া শক্তিশালী জকসু গঠন সম্ভব নয়। নীতিমালা সংস্কারের মাধ্যমে নতুন ৯টি পদ সংযোজন করতে হবে। অন্যথায় এই জকসু শিক্ষার্থীদের প্রকৃত কণ্ঠস্বর হয়ে উঠতে পারবে না।

১৭ সেপ্টেম্বর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জকসু) নির্বাচনের রূপরেখা প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। আগামী ২৭ নভেম্বর এ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ হবে।

