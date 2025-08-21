জাপার দুই পক্ষের নেতাদের সঙ্গে আইআরআই প্রতিনিধিদলের বৈঠক

জাতীয় পার্টির (জাপা) দুই পক্ষের নেতাদের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করেছেন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বেসরকারি সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের (আইআরআই) তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল। বৈঠকে গণতন্ত্র, নির্বাচনী সংস্কার এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন নিয়ে আলোচনা করা হয়। পৃথক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানিয়েছে দলটির দুই অংশ।
আজ বৃহস্পতিবার সকালে প্রথম বৈঠক হয় জাপার চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের সঙ্গে রাজধানীর বনানীর একটি হোটেলে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন দলটির মহাসচিব শামীম হায়দার পাটোয়ারী, প্রেসিডিয়াম সদস্য মইনুর রাব্বী চৌধুরী ও চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মাহফুজুর রহমান।
বৈঠকে আইআরআই প্রতিনিধিদলে ছিলেন এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের পরিচালক স্টিফেন সীমা, উপপরিচালক ম্যাথিউ কার্টার, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার অমিতাভ ঘোষ। বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও নির্বাচনী সংস্কার নিয়ে গঠনমূলক আলোচনার অংশ হিসেবে এ বৈঠক হয় বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।
পরে রাজধানীর বনানীতে আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ও রুহুল আমিন হাওলাদারের নেতৃত্বাধীন অংশের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন আইআরআইর প্রতিনিধিদল। জাপার প্রেসিডিয়াম সদস্য মাশরুর মাওলার বাসভবনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে দলের এ অংশের চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, নির্বাহী চেয়ারম্যান মুজিবুল হক ও মহাসচিব এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার উপস্থিত ছিলেন।
এ সময় বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত মতবিনিময় হয় বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।