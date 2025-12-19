প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারের ওপর হামলা দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করেছে

প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টারের ওপর হামলা বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছে। একই সঙ্গে নিউ এজ সম্পাদক নূরুল কবীরের ওপর হামলা এবং খুলনায় সাংবাদিককে হত্যা স্বাধীন গণমাধ্যমের ওপর নগ্ন আঘাতের শামিল। এতে মতপ্রকাশ চরমভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে।
আজ শুক্রবার এক বিবৃতিতে এসব কথা বলেছেন জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ও জাতীয় পার্টির মহাসচিব ও ফ্রন্টের মুখপাত্র এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার।
বিবৃতিতে বলা হয়, ‘সন্ত্রাসী হামলায় জুলাই যোদ্ধা শরিফ ওসমান বিন হাদির মৃত্যুর পর যখন সারা দেশের শোকাহত মানুষ তাঁর জন্য প্রার্থনারত, ঠিক তখন প্রতিবাদের নামে একটি স্বার্থান্বেষী মহল পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করার জন্য প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারসহ দেশের বিভিন্ন স্থাপনায় হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও সাংবাদিক নূরুল কবীরের ওপর হামলা করে। এই ঘটনা জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারে আমাদের দেশের ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষুণ্ন করেছে।’
জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বলেছে, এ ধরনের সকল প্রকার সহিংসতার বিরুদ্ধে দলমত, জাতি–ধর্মনির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে। এ সময় ময়মনসিংহে এক হিন্দু ধর্মাবলম্বী পোশাকশ্রমিককে পিটিয়ে হত্যার পর আগুন দিয়ে পোাড়ানোর ঘটনায়ও নিন্দা জানিয়েছে তারা।
আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ও রুহুল আমিন হাওলাদার বলেন, ‘৫ আগস্ট গণ–অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে অহিংস ও বৈষম্যহীন যে বাংলাদেশের স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম, সে বাংলাদেশে এ ধরনের সহিংসতা কোনোভাবেই প্রত্যাশা করা যায় না।’ এই নৃশংস অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার করার জন্য দাবি জানান তাঁরা।
এ ছাড়া চট্টগ্রামে ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনারের বাসভবনে হামলার প্রচেষ্টা এবং ছায়ানট ভবনে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট। সহিংসতা ও প্রতিহিংসার পথ পরিহার করে সবাইকে শান্তির পথে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন জোটের নেতারা।