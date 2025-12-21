দীপু দাস ও আয়েশা হত্যার বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করল ছাত্রদল

ময়মনসিংহে দীপু দাস ও লক্ষ্মীপুরে বিএনপি নেতার বাড়িতে আগুন দিয়ে তাঁর সন্তান আয়েশাকে পুড়িয়ে হত্যার বিচারের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল বিক্ষোভ মিছিল করেছে। এ সময় তারা বলেছে, যারা দেশকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে, তাদের শক্ত হাতে প্রতিহত করা হবে।
আজ রোববার দুপুরে বিক্ষোভ মিছিলটি টিএসসি থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো ঘুরে টিএসসির রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হয়।
এ সময় ‘উই ওয়ান্ট, জাস্টিস’, ‘দীপু দাস পুড়ে মরে, প্রশাসন কী করে’, ‘মব সন্ত্রাসের ঠিকানা এই বাংলায় হবে না’—এমন বিভিন্ন স্লোগান দেওয়া হয়।
এ সময় ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় বলেন, ৫ আগস্ট–পরবর্তী সময়ে এমন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখা হয়েছিল, যেখানে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান—সবাই যার যার ধর্ম পালন করবে, মতাদর্শ চর্চা করবে, কর্মস্থলে থেকে দেশকে এগিয়ে নেবে। কিন্তু সেই বাংলাদেশ আজও বাস্তবায়িত হয়নি।
গণেশ চন্দ্র অভিযোগ করেন, ৫ আগস্টের পর একটি গোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবে গুজব, উসকানি ও মব সৃষ্টির মাধ্যমে দেশকে অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দীপু চন্দ্র দাস কিংবা শিশু আয়েশা আক্তারকে পুড়িয়ে হত্যার শুধু প্রতিবাদ করলেই চলবে না, অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। যারা ফ্যাসিবাদের মতোই দেশকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে, তাদের শক্ত হাতে ছাত্রদল প্রতিহত করবে।
ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব শুরুতেই শহীদ ওসমান হাদির রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। একই সঙ্গে ছাত্রদলের পক্ষ থেকে তিনি আজকের মধ্যেই হাদির হত্যাকারী কারা, কোথায় রয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, জাতির সামনে প্রকাশ করার দাবি জানান।
রাকিবুল ইসলাম বলেন, ‘জুলাই-আগস্ট গণ–অভ্যুত্থানে যারা জীবন দিয়েছে, তারা কখনো কল্পনাও করেনি, এই দেশে ওসমান হাদিকে হত্যা করা হবে, দীপু চন্দ্র দাসকে পুড়িয়ে মারা হবে আর শিশু আয়েশা আক্তারকে এমন নির্মমভাবে হত্যা করা হবে। আমরা এই অমানবিক, বিকৃত ও দ্বিচারী মানসিকতার তীব্র ধিক্কার জানাই। এরা মানবিক নয়, এদের মধ্যে কোনো মনুষ্যত্ব নেই। এই অপশক্তি একটি বিশেষ গোষ্ঠীর এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছে। এই উগ্রবাদী সংস্কৃতি, এই মব কালচার প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টাকে প্রতিহত করতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সর্বশক্তি নিয়োগ করবে।’