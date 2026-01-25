প্রশাসন কোনো ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের চেষ্টা করলে প্রতিহত করা হবে: এম এ কাইয়ুম

ঢাকা-১১ সংসদীয় আসনে প্রশাসন কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং করার চেষ্টা করলে তা প্রতিহত করা হবে বলে জানান বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এম এ কাইয়ুম। তিনি বলেন, কোনো ষড়যন্ত্রের চেষ্টা হলে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে তা প্রতিহত করা হবে।
সহনশীলতার রাজনীতি করতে চান উল্লেখ করে বিএনপির এই প্রার্থী বলেন, নির্বাচনে সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করতে হলে প্রশাসনে থাকা আওয়ামী লীগের ‘দোসরদের’ সরিয়ে দিতে হবে।
আজ রোববার বিকেলে রাজধানীর বেরাইদ এলাকায় গণসংযোগ করেন এম এ কাইয়ুম। তিনি দলের স্থানীয় নেতা–কর্মীদের নিয়ে ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছেন। তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন এবং নির্বাচিত হয়ে জনপ্রতিনিধি হওয়ার সুযোগ পেলে তা সমাধানের আশ্বাস দেন।
গণসংযোগের সময় ভোটারদের হাতে দলীয় প্রতীক ধানের শীষ মার্কায় ভোট চেয়ে লিফলেট তুলে দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি সুযোগ পেলে বিএনপি ঘোষিত ৩১ দফার আলোকে স্থানীয় সমস্যার সমাধান ও উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন এম এ কাইয়ুম ঢাকার রামপুরা, বাড্ডা, ভাটারা ও হাতিরঝিলের আংশিক এলাকা নিয়ে গঠিত ঢাকা-১১ সংসদীয় আসন।
এম এ কাইয়ুম প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমি মাদক, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজমুক্ত এলাকা গড়তে চাই।’ পাশাপাশি বেরাইদসহ তাঁর সংসদীয় আসনের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মঙ্গলের জন্য কাজ করতে চান বলেও জানান তিনি।
নির্বাচনে কারও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ কিংবা কুৎসা নেই উল্লেখ করে এম এ কাইয়ুম বলেন, ‘কিন্তু প্রশাসন যদি কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং করার চেষ্টা করে, তাহলে এটাও আমরা বন্ধ করব।’