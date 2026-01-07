তারেক রহমানের সঙ্গে চীনা রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন। আজ বুধবার বিকেল পাঁচটায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান বৈঠকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এ সময় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং দলটির যুগ্ম মহাসচিব হুমায়ুন কবিরও উপস্থিত ছিলেন।
দলীয় সূত্র জানায়, বৈঠকে দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক, বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং ভবিষ্যৎ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদারের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়েছে।
সূত্রটি আরও জানায়, বৈঠকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শক্তিশালী করা, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়নমূলক সহযোগিতা নিয়েও মতবিনিময় করা হয়। এ ছাড়া বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও গভীর করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।