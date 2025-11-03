যুবদল নেতা রবিউল ইসলাম নয়নকে ‘চাঁদাবাজ’ বলায় নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর বিরুদ্ধে মামলা

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর বিরুদ্ধে একটি মামলা হয়েছে ঢাকার আদালতে। ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবদলের সদস্যসচিব রবিউল ইসলাম নয়নকে নিয়ে মানহানিকর বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগ তুলে মামলাটি করেছেন বিএনপির যুব সংগঠনটির আরেক নেতা।
দুই দিন আগে এক বৈঠকে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর দেওয়া বক্তব্যকে কেন্দ্র করে আজ সোমবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জাকির হোসাইনের আদালতে যুবদল নেতা কাজী মুকিতুজ্জামান বাদী হয়ে এই মামলা করেন।
বাদীর আইনজীবী মাহাদী হাসান জুয়েল সাংবাদিকদের জানান, আদালত অভিযোগটি গ্রহণ করে গোয়েন্দা পুলিশকে (ডিবি) তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন।
গত শনিবার রাজধানীর বিএমএ মিলনায়তনে ন্যাশনাল ওলামা অ্যালায়েন্সের এক গোলটেবিল বৈঠকে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী গণভোট আলাদা করে আয়োজনে বিএনপির বিরোধিতার জবাব দিতে গিয়ে রবিউল ইসলাম নয়নের নাম ধরে চাঁদাবাজির অভিযোগ করেছিলেন।
তাঁর সেই বক্তব্য উদ্ধৃত করে মামলার আরজিতে বলা হয়, ‘নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেছিলেন, জুলাই সনদ নিয়ে একটি বড়দল গুন্ডামি করছে, ঢাকা মহানগরের একজন নেতা আছে, নয়ন, ও একা যে পরিমাণ চাঁদাবাজি করেছে এবং দুর্নীতি করেছে, এ টাকা দিয়েও বাংলাদেশে একটা গণভোট সম্ভব, আমরা ওনাদেরকে এত দিন জমজমের পানি দিয়ে পরিষ্কার করতে চেষ্টা করেছি, ওনাদের মাথা ক্লিন হয় নায়, বডিও ক্লিন হয় নাই, এখন আমার মনে হয় ওনাদেরকে বুড়িগঙ্গার পানি দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।’
‘মিথ্যা, বানোয়াট, ভিত্তিহীন, বিভ্রান্তিকর’ ওই বক্তব্য বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল, অনলাইন পত্রিকা ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত এবং প্রচারিত হওয়ায় রবিউল ইসলাম নয়নের সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে, বলা হয় আরজিতে।
মামলার বাদী কাজী মুকিতুজ্জামান মামলায় বলেছেন, যুবদল নেতা রবিউল ইসলাম নয়নকে নিয়ে কুৎসা রটনায় বিএনপি ও যুবদলেরও সুনাম ক্ষুণ্ন হয়েছে।