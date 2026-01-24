জামায়াতে ইসলামীসহ ১০–দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের সঙ্গে যুক্ত হলো লেবার পার্টি

জামায়াতের ইসলামীসহ ১০টি রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ঐক্যের সঙ্গে আরও একটি দল যুক্ত হয়েছে। সেটি হলো বাংলাদেশ লেবার পার্টি। এর ফলে আবারও ১১–দলীয় নির্বাচনী ঐক্যে পরিণত হলো। এর আগে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ১১–দলীয় নির্বাচনী ঐক্য থেকে বের হয়ে গিয়েছিল।
আজ শনিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর মগবাজারে এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এটিএম মা’ছুম।
জামায়াতের এই নেতা বলেন, ১০ দলের সঙ্গে আরও একটি দল বাংলাদেশ লেবার পার্টি একাত্মতা ঘোষণা করেছে। ১০ দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের যুক্ত করা হয়েছে। দলটি যোগ দেওয়ায় ১০–দলীয় নির্বাচনী ঐক্য ১১ দলে পরিণত হয়েছে। এটি একটি বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়।
বাংলাদেশ লেবার পার্টির চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান (ইরান) বলেন, লেবার পার্টিকে ১০ দলের মহৎ উদ্যোগের সঙ্গে কাজ করার জন্য যুক্ত করায় লেবার পার্টি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।
