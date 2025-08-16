নির্বাচনে ভোট চুরি করতে দেওয়া হবে না: ইসলামী আন্দোলন মহাসচিব

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে মানুষের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মহাসচিব মাওলানা ইউনুস আহমদ। তিনি বলেন, ‘আগামী নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে আমাদের যা করতে হয়, তা–ই করব। কাউকেই ভোট চুরি বা ডাকাতি করতে দেওয়া হবে না। কেউ অবৈধ ভোট দিতে চাইলে তাঁকে প্রতিহত করা হবে। কেউ মাস্তানি করতে চাইলে তাঁকে শায়েস্তা করা হবে।’
আজ শনিবার এক প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মহাসচিব এসব কথা বলেন। রাজধানীর পুরানা পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
কর্মশালায় ইসলামী আন্দোলনের মহাসচিব বলেন, সংস্কার নিয়ে কিছু রাজনৈতিক দলের মনোভাব, পিআর পদ্ধতিতে একমত না হওয়া এবং সহিংসতার পুরোনো চিত্র আশাহত করেছে। তবে ইসলামী আন্দোলন বসে থাকবে না। মানুষের ভোটের অধিকার নিশ্চিতের জন্য দেশের সব শাখার সাংগঠনিক ও প্রশিক্ষণ বিভাগকে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে প্রস্তুতি নিতে হবে।
দলের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান বলেন, বিএনপি মুখে গণতন্ত্রের কথা বলে, কিন্তু তারা দেশের একটি শাখাতেও নিয়মতান্ত্রিক কমিটি করতে পারেনি। কমিটি দিতে গেলে সহিংসতা শুরু হবে, যা বিএনপির নেতৃত্ব সামাল দিতে পারবে না। এই অনিয়ন্ত্রিত ও সহিংসতাপ্রবণ দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচন করতে হবে। সে জন্য সাংগঠনিক মজবুতি, দাওয়াতি কার্যক্রম ও নির্বাচনী কৌশল আয়ত্তে আরও বেশি মনোযোগী হতে হবে।
ইসলামী আন্দোলনের সাংগঠনিক বিভাগভিত্তিক ধারাবাহিক কর্মশালার অংশ হিসেবে আজ সারা দেশের জেলা ও মহানগর শাখার সাংগঠনিক ও প্রশিক্ষণ বিভাগের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী এই কর্মশালায় সাংগঠনিক প্রতিবেদন উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করে মজবুতি অর্জনের পথে সম্ভাবনা, সমস্যা ও কৌশল নিয়ে আলোচনা হয়।
কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন দলের সহকারী মহাসচিব আহমদ আবদুল কাউয়ুম, ফরিদপুর বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আরিফুল ইসলাম, খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তফা কামাল, ময়মনসিংহ বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জি এম রুহুল আমীন, রংপুর বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এম হাসিবুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক লোকমান হোসেন জাফরী, সহপ্রচার ও দাওয়াহ সম্পাদক কে এম শরীয়াতুল্লাহ প্রমুখ।