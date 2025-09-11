সংবিধানসংশ্লিষ্ট সুপারিশের বাস্তবায়ন নির্বাচিত সরকার করবে: সালাহউদ্দিন আহমদ

জুলাই সনদের যেসব বিষয় সংবিধান সংশোধনী–সংক্রান্ত, সেই বিষয়গুলো এখন প্রতিশ্রুতি আকারে স্বাক্ষর করা হবে। সেই প্রতিশ্রুতিগুলো পরবর্তী সময়ে গঠিত জাতীয় সংসদের দুই বছরের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে রাজনৈতিক দলগুলো। যে দল সরকার গঠন করবে, তারা এগুলো বাস্তবায়ন করবে।
জুলাই সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভায় এ অভিমত দিয়েছে বিএনপি। রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দিনব্যাপী এ বিষয়ে আলোচনা শেষে সন্ধ্যায় দলের এ অবস্থান সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ।
সালাহউদ্দিন আহমদ জানান, জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে মোটাদাগে ছয়টি মতামত এসেছে। আলোচনার মধ্য দিয়ে চারটি বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে এসেছে। এর মধ্যে রয়েছে অধ্যাদেশ প্রণয়নের মধ্য দিয়ে, নির্বাহী আদেশ প্রণয়নের মধ্য দিয়ে, গণভোট এবং বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ। এর মধ্যে অধ্যাদেশ ও নির্বাহী আদেশের মধ্য দিয়ে জুলাই সনদের সেই সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করা যাবে, যেগুলো সংবিধানকে স্পর্শ করে না।
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘এ বিষয়ে লিখিত মতামত, মৌখিক মতামত আমাদের সব সময় দেওয়া ছিল এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকেও একই রকম মতামত দেওয়া হয়েছে।’
সুপারিশের মধ্যে সংবিধান সংশোধনী-সংক্রান্ত ১৯টি মৌলিক বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে জানিয়ে সালাহউদ্দিন বলেন, এগুলো বাস্তবায়নের জন্য কী প্রক্রিয়া অনুসরণ করা যায়, সে বিষয়ে মতামতের জন্য কমিশন বৈঠক ডেকেছিল। প্রত্যেকে প্রত্যেকের মতামত দিয়েছেন।
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘জুলাই সনদের সমস্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে (ইশতেহারে) অন্তর্ভুক্ত করে জাতির কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে। যে বা যারাই ম্যান্ডেট পাবে, পার্লামেন্টে যাবে, তারা এগুলো বাস্তবায়নের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবে।’
জুলাই সনদ স্বাক্ষরের জন্য বিএনপি প্রস্তুত বলে জানান সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, ‘সনদের সমস্ত প্রতিশ্রুতি, সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। এর মধ্য দিয়ে আগামী দিনে আমাদের একটা নতুন গণতান্ত্রিক যাত্রা শুরু হবে। এই বিশ্বাস আমাদের আছে।’
বিএনপি যেগুলোতে ‘নোট অব ডিসেন্ট’ (ভিন্নমত) দিয়েছে, বিএনপি কি সেগুলো বাস্তবায়ন করবে—এমন প্রশ্নের জবাবে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘আমরা নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছি দুটি বিষয়ে। এই দুটি বিষয়ে নোট অব ডিসেন্ট আমরা যেভাবে উল্লেখ করেছি, সেটা উল্লেখিত থাকবে এবং সেভাবেই যদি আমরা ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত হই, আমরা সেভাবেই বাস্তবায়ন করব।’