মাতারবাড়ী ইউনিয়নে পথসভায় বক্তব্য দেন কক্সবাজার-২ আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী হামিদুর রহমান আযাদ
‘মহেশখালী মাস্টারপ্ল্যান’ বাস্তবায়িত হলে দক্ষিণ চট্টগ্রাম অন্যতম বাণিজ্যিক কেন্দ্র হবে

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

‘মহেশখালী মাস্টারপ্ল্যান’ বাস্তবায়িত হলে দক্ষিণ চট্টগ্রাম দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত হবে বলে মনে করছেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ। তিনি কক্সবাজার-২ (মহেশখালী-কুতুবদিয়া) আসনের প্রার্থী।

মঙ্গলবার সকালে কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়ী ইউনিয়নে এক পথসভায় হামিদুর রহমান এ কথা বলেন।

হামিদুর রহমান বলেন, মহেশখালী মাস্টারপ্ল্যান শুধু একটি অবকাঠামোগত প্রকল্প নয়, এটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক রূপান্তরের একটি নকশা। তিনি বলেন, এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে মহেশখালী-কুতুবদিয়ায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিল্পায়ন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, বন্দরকেন্দ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য এবং আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ বহুগুণ বাড়বে।

মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর চালু হলে দেশের আমদানি-রপ্তানি খাতে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে বলেও উল্লেখ করেন হামিদুর রহমান। তিনি বলেন, জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, শিল্পপার্ক এবং উন্নত যোগাযোগব্যবস্থার মাধ্যমে এই অঞ্চল জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

এ সময় জামায়াতের এই নেতা অভিযোগ করে বলেন, কতিপয় সুযোগসন্ধানী সিন্ডিকেট করে স্থানীয় জনগণকে চাকরি থেকে বঞ্চিত করছে। নির্বাচিত হলে এসব অনিয়ম বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। একই সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার ও যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরি দেওয়ার নিশ্চয়তা দেন।

পান ও লবণচাষিদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে হামিদুর রহমান বলেন, বর্তমানে এসব চাষি ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন না, যা সিন্ডিকেটের কারণেই হচ্ছে। তিনি লবণকে শুধু আমদানিনির্ভর পণ্য হিসেবে নয়, বরং রপ্তানিযোগ্য পণ্য হিসেবে গড়ে তোলার কথা বলেন। এ সময় তিনি সাগরে জেলেদের হয়রানি বন্ধ করারও আশ্বাস দেন।

মাতারবাড়ী ইউনিয়ন জামায়াতের আমির মো. সরওয়ারের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি মো. বেলালের সঞ্চালনায় পথসভায় আরও উপস্থিত ছিলেন মহেশখালী উপজেলা (উত্তর) জামায়াতের আমির নজরুল ইসলামসহ জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা।

