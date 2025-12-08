ধর্মের নামে ট্যাবলেট বিক্রি করে জনগণের সঙ্গে প্রতারণার পরিকল্পনা চলছে: সালাহউদ্দিন আহমদ

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, একটি দল শুধু ধর্মের নামে ট্যাবলেট বিক্রি করে জনগণের সঙ্গে প্রতারণার পরিকল্পনা করছে। তাদেরকে (ওই দল) জনগণ এরই মধ্যে চিনেছে। তাদের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে।
আজ সোমবার সকালে রাজধানীর ফার্মগেটে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সালাহউদ্দিন আহমদ এ কথা বলেন।
বিজয়ের মাস উপলক্ষে ‘দেশ গড়ার পরিকল্পনা’ শীর্ষক এই অনুষ্ঠানে ছাত্রদলের সারা দেশের জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন ইউনিটের হাজারের বেশি নেতা অংশ নেন।
কোনো নাম উল্লেখ না করে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘ধর্ম ব্যবসায়ীদের দল একটি মার্কায় ভোট দিলে জান্নাতে যাওয়ার কথা বলছে। তারা কেবলই বলছে, এখানে একটা মার্কাতে ভোট দিলে তরতরাইয়া জান্নাতে যাওয়া যাবে। তার আগে ইহকালে কীভাবে চলবে—এটা নিয়ে কোনো বক্তব্য নেই।’
বিএনপি জনগণের ভোট চায় জানিয়ে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, বিএনপি জনগণকে কী দিতে চায়, সেই পদক্ষেপ নিয়েছে। বিএনপি ধর্মের ট্যাবলেট বিক্রি করতে পারে না।
বিএনপিকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোয় চালানো অপপ্রচারের পাল্টা জবাব দিতে ছাত্রদলের নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান এই নেতা।
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, বিএনপি প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান দেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। তিনি ১৯৭৫ সালে প্রায় ছিনতাইকৃত গণতন্ত্রকে ৭ নভেম্বরের সিপাহী জনতার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পুনরুদ্ধার করেছেন। এরপর তিনি রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। পরবর্তী সময়ে পঞ্চম সংশোধনীর মধ্য দিয়ে দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রচলন করেছিলেন। সেদিন বাংলাদেশের মূল ভিত্তি রচনা হয়েছে।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্মমহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। সঞ্চালনা করেন যুগ্মমহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেল। উপস্থিত ছিলেন, দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মাহদী আমিন, ঢাকা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নিপুণ রায় চৌধুরী, ঢাকা মহানগর উত্তরের আহ্বায়ক আমিনুল হক প্রমুখ।
ক্ষমতায় গেলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্রীড়া, ফ্যামিলি ও কৃষক কার্ড, কর্মসংস্থানসহ আটটি বিষয়ে কীভাবে কাজ করা হবে—এ নিয়ে অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনগুলোর জন্য ধারাবাহিক কর্মশালা বা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে বিএনপি।
এসব অনুষ্ঠান শুক্রবার বাদে আগামী ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। এতে যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, ওলামা দলসহ অন্য সহযোগী সংগঠনের নেতারা অংশ নেবেন।