বিএনপির শোভাযাত্রায় খাঁচাবন্দী ‘শেখ হাসিনা’

৭ নভেম্বর ‘জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস’ উপলক্ষে বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির আয়োজনে সমাবেশ ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই শোভাযাত্রায় খাঁচায় বন্দী অবস্থায় প্রতীকী শেখ হাসিনাকে প্রদর্শন করেছেন দলটির নেতা–কর্মীরা।
আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে তিনটার দিকে রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে শোভাযাত্রা–পূর্ববর্তী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বেলা তিনটার দিকে সমাবেশস্থলে গিয়ে দেখা যায়, একটি খাঁচার ভেতরে একজন নারী শেখ হাসিনার সাজে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে কারাবন্দী হিসেবে দেখানো হয়েছে। তাঁর মুখের দুই পাশ থেকে বেরিয়ে ছিল কৃত্রিম বড় দুটি দাঁত। খাঁচার সামনে কাগজে লেখা ছিল, ‘আমি ভোটচোর’, ‘আমি দলের সমস্ত নেতা–কর্মীদের ফেলে পালিয়ে যাই’, ‘আমি দেশের নিরীহ মানুষ খুন করি’, ‘আমি হেলিকপ্টার থেকে গুলি করে শিশু ও নারীদের হত্যা করি’ ইত্যাদি।
এ ছাড়া ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের একটি প্রতীকী খাঁচাও প্রদর্শন করা হয়। এর ভেতরে প্রতীকী হিসেবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, সাবেক নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খান, সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি, শিল্প ও বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, সাবেক প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলককে দেখানো হয়।
খাঁচায় প্রতীকী হাসানুল হক ইনুর সামনে লেখা ছিল, ‘আমি ইনু, আমি নীতি বেঁচে খাই’। জুনাইদ আহমেদ পলকের সামনে লেখা ছিল, ‘আমি পলক, আমি মানুষের কাছে গুজব ছড়াই’। সালমান এফ রহমানের সামনে লেখা ছিল, ‘আমি সালমান, আমি ব্যাংক লুট করি’। আনিসুল হকের সামনে লেখা ছিল, ‘আমি আনিসুল, আমি আইনমন্ত্রী, আমিই আইন ভঙ্গ করি’। শাজাহান খানের সামনে লেখা ছিল, ‘আমি শাজাহান, আমি মানুষের মৃত্যুতে উল্লাস করি’।
আরেকটি পিকআপ ভ্যানে কিছু শিশুকে সিপাহি সেজে আসতে দেখা গেছে। বিএনপির এই সমাবেশ সঞ্চালনা করেন দলটির প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন। এতে সভাপতিত্ব করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। মির্জা ফখরুল ছাড়া সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান, মির্জা আব্বাস, ঢাকা মহানগর উত্তরের আহ্বায়ক আমিনুল হক, দক্ষিণের আহ্বায়ক রফিকুল আলম মজনু প্রমুখ। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আবদুস সালাম।
সমাবেশ শেষে বিএনপির মহাসচিবের নেতৃত্বে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে শোভাযাত্রা বের হয়। সেখানে খাঁচাগুলো পিকআপের ওপর ছিল। শোভাযাত্রাটি কাকরাইল থেকে মালিবাগ, মগবাজার, বাংলামোটর হয়ে কারওয়ান বাজার মোড়ে এসে শেষ হয়।