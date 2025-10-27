গ্রেপ্তার
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলে অংশ নেওয়ার অভিযোগে রাজধানীতে গ্রেপ্তার ৮

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানীতে ঝটিকা মিছিলে অংশ নেওয়ার অভিযোগে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের আট নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আজ সোমবার ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, গত ২৪ ঘণ্টায় রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে গোয়েন্দা পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলার আলিপুর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক একরাম হোসেন (২৫), তথ্য ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক আদনান পিপুল (২৫), ওই উপজেলার পূর্ব চন্দ্রপুর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সজিব রহিম পলক (২৫), ইকবাল মেমোরিয়াল কলেজ ছাত্রলীগের সদস্য সাকের আলম (২৪), চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সদস্য মো. জহুরুল ইসলাম (৪৩), ঢাকার তেজগাঁও কলেজ ছাত্রলীগের সদস্য মো. আসিবুল হক অর্ণব (২৫), যাত্রাবাড়ী থানার ৬৩ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মোকাররম হোসেন (৪৮) এবং ওয়ারী থানার ৩৯ নম্বর ওয়ার্ড মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইয়াসমিন রহমান (৪৮)।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ডিবি উত্তরা বিভাগের একটি দল গতকাল বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে মোহাম্মদপুরের কাদেরাবাদ হাউজিং এলাকা থেকে একরাম হোসেন, আদনান পিপুল, আসিবুল হক অর্ণব, সজীব রহিম পলক ও সাকের আলমকে গ্রেপ্তার করে। একই দিন বিকেল পাঁচটার দিকে গাবতলী এলাকা থেকে জহুরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে ডিবি রমনা বিভাগ। রাত ১১টার দিকে যাত্রাবাড়ী এলাকা থেকে মোকাররম হোসেনকে গ্রেপ্তার করে ডিবি মতিঝিল বিভাগ। এর আগে বেলা ৩টা ১৫ মিনিটে টিকাটুলীর কে এম দাস লেন এলাকা থেকে ইয়াসমিন রহমানকে গ্রেপ্তার করে ডিবি লালবাগ বিভাগের কোতোয়ালি জোনাল টিম।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের বরাতে পুলিশের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, তাঁরা নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের ব্যানারে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে একাধিকবার মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছেন ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।

জুলাই অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের কার্যক্রমের ওপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। পাশাপাশি দলটির সহেযাগী সংগঠন ছাত্রলীগের কার্যক্রমও নিষিদ্ধ।

