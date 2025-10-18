আতিকুল ইসলামকে দেখতে তাঁর বাসায় যান এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। ঢাকা, ১৮ অক্টোবর ২০২৫
আতিকুল ইসলামকে দেখতে তাঁর বাসায় যান এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। ঢাকা, ১৮ অক্টোবর ২০২৫
রাজনীতি

জুলাই যোদ্ধা-পুলিশ সংঘর্ষ

কৃত্রিম হাত খুলে যাওয়া আতিকুলের বাসায় নাহিদ ইসলাম

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানীর জাতীয় সংসদ ভবনের সামনে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় আহত জুলাই যোদ্ধা আতিকুল ইসলামের (আতিকুল গাজী) সঙ্গে দেখা করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। এ সময় তিনি আতিকুলের স্বাস্থ্যের সার্বিক খোঁজখবর নেন।

শনিবার রাত নয়টার দিকে উত্তরার আজমপুরে আতিকুলের বাসায় যান নাহিদ ইসলাম। এনসিপির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

গত বছরের জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে পুলিশের গুলিতে গুরুতর আহত হওয়ার পর ডান হাত হারান আতিকুল ইসলাম। এরপর তিনি কৃত্রিম হাত লাগিয়েছিলেন। গতকাল শুক্রবার সংসদ ভবনের সামনে জুলাই যোদ্ধা ও পুলিশের সংঘর্ষের সময় আবারও আহত হন আতিকুল। এ সময় তাঁর কৃত্রিম হাত খুলে যায়।

এর আগে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ‘জুলাই যোদ্ধা’ পরিচয়ে সংসদ ভবনের সামনে বিক্ষোভ করেন বেশ কিছু তরুণ। জুলাই আন্দোলনে অবদানের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, আইনি সুরক্ষা, পুনর্বাসন বাস্তবায়নের দাবি ছিল তাঁদের।

বিক্ষোভকারীরা শুক্রবার সকালেও সংসদ ভবনের সামনে বিক্ষোভ করেন। একপর্যায়ে সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের মঞ্চের সামনে অবস্থান নেন এবং বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। পুলিশ কর্মকর্তা ও জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্যরা অনুরোধ করলেও তাঁরা সরছিলেন না। পরে একপর্যায়ে দুপুরের দিকে পুলিশ জোর করে তাঁদের তুলে দেয়।

পরে বিক্ষোভকারীরা মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ান; পুলিশের দিকে ঢিল ছোড়েন, ভাঙচুর করেন পুলিশের বাসসহ বেশ কয়েকটি গাড়ি। আগুন দেন সড়কে। এরপর পুলিশ আন্দোলনকারীদের লাঠিপেটা করে। এ ছাড়া পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয়।

এ ঘটনায় আতিকুল ইসলামসহ বেশ কয়েকজন আহত হন। তাঁর কৃত্রিম হাত খুলে যায়। আহত হওয়ার পর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

Also read:‘জুলাই যোদ্ধাদের’ সরিয়ে দিল পুলিশ, লাঠিপেটা, সংঘর্ষ, ভাঙচুর, আগুন
আরও পড়ুন