ডিজিএফআইয়ের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে: হাসনাত আবদুল্লাহ

প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) বিরুদ্ধে সরকারকে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ। তিনি বলেছেন, ‘আমরা দেখেছি গুম, খুন, হত্যার সঙ্গে কীভাবে রাষ্ট্রীয় এজেন্সিগুলো জড়িত রয়েছে। ৫ আগস্টের আগে আমাদেরকে ভিলেন বানানোর চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা দেখেছি, এজেন্সিগুলো মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে।এজেন্সিগুলো হচ্ছে ব্যুরোক্রেটদেরকে (আমলাদের) নিয়ন্ত্রণ করে। সে জন্য ডিজিএফআই নামে যে সংগঠনটি রয়েছে, সেটির বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।’
মঙ্গলবার রাজধানীর ফার্মগেটে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে জাতীয় নাগরিক পার্টির যুব সংগঠন জাতীয় যুবশক্তির আয়োজিত ‘জাতীয় যুব সম্মেলন ২০২৫’–এ বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন হাসনাত আবদুল্লাহ।
বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রুখতে ডিজিএফআইয়ের কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেই বলে মন্তব্য করেন হাসনাত আবদুল্লাহ। তিনি বলেন, ‘আপনি দেখবেন ডিজিএফআইয়ের কাছে বিদেশে বাংলাদেশ নিয়ে কী ষড়যন্ত্র হচ্ছে, সেটি নিয়ে কোনো তথ্য নেই। তারা একটা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আরেকটা রাজনৈতিক দলের, একটা রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে আরেকটা রাজনৈতিক দলকে কীভাবে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়, সেটি নিয়ে তারা দিনরাত ব্যস্ত থাকে।’
ডিজিএফআইকে সংস্কারের দাবি জানিয়ে হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‘প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানটাকে ব্যান (নিষিদ্ধ) করে দিতে হবে। এই মিলিটারি অর্গানাইজেশনকে বাংলাদেশপন্থী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।’
বক্তব্যে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেন হাসনাত আবদুল্লাহ। মিডিয়ার (গণমাধ্যম) চরিত্র আগের মতো হয়ে গেছে মন্তব্য করে তিনি বলেন, ‘আপনারা দেখেছেন সম্প্রতি মিডিয়া কীভাবে নগ্নভাবে এই গণ–অভ্যুত্থানের সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের ক্যারেক্টার অ্যাসাসিনেশনের (চরিত্র হনন) জন্য, নারীদেরকে কীভাবে বিতর্কিত করার জন্য একটা চেইন একটা অ্যাপ্রোচ নিয়েছে।’
গণমাধ্যমের প্রতি বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশের আহ্বান জানিয়েছেন হাসনাত আবদুল্লাহ। জনগণের যে বক্তব্য, জনগণের দেশ নিয়ে যে পরিকল্পনা, সেটা সঠিকভাবে উঠে আসুক—সেই প্রত্যাশা জানিয়ে তিনি বলেন, ‘অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি, গণমাধ্যমে আগের মতো ডিজিএফআই থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন এজেন্সি সেখানে নগ্নভাবে হস্তক্ষেপ করে। এজেন্সি ছবি তুলে মিডিয়াকে দেয়, মিডিয়া সেটি প্রকাশ করে। মিডিয়া এখন আর গণমানুষের নাই, সেটি এখন এজেন্সির মুখপাত্র হিসেবে কাজ করছে।’
প্রশাসনের সমালোচনা করে হাসনাত বলেন, ‘গত এক বছরে প্রশাসনের চরিত্র বদলায়নি। ৫ আগস্টের পরে একধরনের গোষ্ঠী প্রশাসন কবজা করেছে। আগের তিনটি নির্বাচনে যারা জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।’
গত এক বছরে অন্তর্বর্তী সরকার কী কী কাজ করেছে, তা প্রকাশের দাবি জানিয়ে এনসিপির এই নেতা বলেন, ‘পরবর্তী সময়ে যত দিন থাকে সরকারের কী কী পরিকল্পনা রয়েছে, বিশেষ করে তিনটা বিষয়ে এক মিডিয়া, দুই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং তিন মিলিটারি। এই তিনটা বিষয়ে সরকারের কী ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে, কী ধরনের পরিকল্পনা রয়েছে, আমাদের সামনে প্রকাশ করতে হবে।’