বিদ্যমান আইনে ট্রাইব্যুনালে আসামির সর্বোচ্চ সাজা প্রাপ্য হলে তা-ই দেওয়া উচিত: জামায়াত

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, এখন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারপ্রক্রিয়া স্বচ্ছ। চার্জ গঠন থেকে সাক্ষ্য—সবকিছু মিডিয়ার মাধ্যমে জাতি দেখতে পাচ্ছে। বিদ্যমান আইনে অপরাধ বিবেচনায় আসামিদের যদি সর্বোচ্চ সাজা প্রাপ্য হয়, তাহলে তা-ই দেওয়া উচিত। ট্রাইব্যুনালের বিচারকদের কোনো অবিচার করা উচিত নয়। জামায়াত এই বিষয় আইন ও বিচারকদের ওপর ছেড়ে দিয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর মগবাজারে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে এক সাংবাদিকের প্রশ্নে মিয়া গোলাম পরওয়ার এ কথা বলেন। ‘আওয়ামী ফ্যাসিবাদ ও তাদের দোসরদের দেশব্যাপী জ্বালাও–পোড়াও, ভাঙচুর ও নাশকতার প্রতিবাদে’ জামায়াত এই প্রেস ব্রিফিং করে। এতে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে জুলাই-আগস্ট গণহত্যার বিচার চলছে। তারা (জামায়াত) কী ধরনের বিচার প্রত্যাশা করে? এর জবাব দেন মিয়া গোলাম পরওয়ার।
আরেক প্রশ্নে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, গত বছরের জুলাই-আগস্টে দেশের মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে খুন করা হয়েছে। জনগণ এসব হত্যার বিচার চায়। সরকার বিচারকাজকে হাজারো চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছে। ট্রাইব্যুনাল এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এ জন্য জামায়াত সরকার ও ট্রাইব্যুনালকে ধন্যবাদ জানায়। জামায়াত আশা করে, সব হুমকি ও রক্তচক্ষুকে এড়িয়ে আদালত তাঁর রায় ঘোষণা করবেন। পর্যায়ক্রমে সব মামলার রায় ঘোষণা করা হবে।
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সম্প্রতি দেওয়া একটি বক্তব্যের বিষয়ে মিয়া গোলাম পরওয়ারের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হয়। জবাবে তিনি বলেন, একটি দলের মহাসচিব আওয়ামী লীগের সব মামলা তুলে নেওয়ার কথা বলেছেন। সেটি গণমাধ্যমে এসেছে। এরপর তিনি সেই বক্তব্যের একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। একজন জাতীয় নেতা যখন একটা খবর প্রচারের পর কোনো ব্যাখ্যা দেন, সেটাকে জামায়াত ইতিবাচকভাবে দেখতে চায়। জাতি এটা কীভাবে গ্রহণ করবে, সেটি তাদের সিদ্ধান্ত। তবে জনগণ এই কথা ভালোভাবে নেয়নি। এটা প্রশ্নবিদ্ধ।
অপরাধী, খুনি, লুটেরাদের দেশের মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে বলে প্রেস ব্রিফিংয়ে মন্তব্য করেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল। তিনি বলেন, অপরাধী, খুনি, লুটেরাদের পক্ষে আর এই জাতির মাঝে ফিরে আসা সহজ হবে না।
আওয়ামী লীগ অনলাইনে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যে হুমকি দিয়েছিল, দেশের মানুষ রাজপথে অবস্থান করে তা প্রতিহত করেছে বলে মন্তব্য করেন মিয়া গোলাম পরওয়ার। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষ ও সমমনা আট দলের নেতা-কর্মীরা সারা দেশে অবস্থান নিয়েছেন। কোথাও ফ্যাসিবাদী শক্তি জনতার মুখোমুখি হওয়ার সাহস করেনি।
শেখ হাসিনাকে ফেরারি আসামি উল্লেখ করে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, দিল্লির আশ্রয়প্রশ্রয়ে তিনি আন্তর্জাতিক রীতিনীতি লঙ্ঘন করে ভারতের মিডিয়া ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশের মানুষকে হুমকি দিচ্ছেন। প্রধান উপদেষ্টাসহ রাজনৈতিক দলগুলোকে ফ্যাসিবাদী কণ্ঠে হুমকি দিয়ে এ দেশে অশান্তি ও অস্থিরতা সৃষ্টির পাঁয়তারা করছেন। তবে আজ দেশের মানুষ প্রমাণ করে দিয়েছে, আওয়ামী লীগ যে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছে, তাদের আর কখনো এই জাতি গ্রহণ করবে না।
মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে চোরাগোপ্তা হামলার মাধ্যমে গাড়ি পোড়ানো হচ্ছে। ককটেল ফোটানো হচ্ছে। বিভিন্ন স্থাপনায় আক্রমণ করা হচ্ছে। অপরাধীদের মতো গোপনে আতঙ্ক ও ত্রাস সৃষ্টি করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করে নিরপেক্ষ নির্বাচনের অভিযাত্রাকে বিঘ্নিত করতে চায়। কিন্তু নতুন কোনো পরাশক্তি, অপশক্তিকে আবার দেশের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না।
সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আবদুল হালিম, নির্বাহী পরিষদ সদস্য সাইফুল আলম খান মিলন, প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, ঢাকা মহানগর দক্ষিণের আমির নুরুল ইসলাম বুলবুল, উত্তরের সেক্রেটারি মোহাম্মদ রেজাউল করিম, মহানগর দক্ষিণের নায়েবে আমির হেলাল উদ্দিন প্রমুখ।