তিন প্রসঙ্গে ইসিকে অনুরোধ জানাল বিএনপি

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বিঘ্নে মানুষের ভোটাধিকার প্রয়োগ, বেসরকারি প্রেসে ভোটের ব্যালট পেপার না ছাপানো এবং যেসব প্রবাসী বাংলাদেশির পাসপোর্ট আছে, তাঁদেরও ভোট দেওয়ার সুযোগ দিতে ইসির কাছে অনুরোধ জানিয়েছে বিএনপি।
আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর আগারগাঁও নির্বাচন কমিশন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই অনুরোধ জানায় বিএনপির প্রতিনিধিদল। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান।
সিইসির সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করে বিএনপির প্রতিনিধিদল। ব্রিফিংয়ে নজরুল ইসলাম খান বলেন, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সব ভোটার যাতে নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারেন, এটাই বিএনপির চাওয়া। কারণ, নির্বাচনে গণভোটের জন্যও আলাদা ব্যালট থাকছে। বিএনপি মনে করে, দুটি ব্যালটের ভোট গ্রহণ করা হলে সময় বেশি লাগবে।
নজরুল ইসলাম খান বলেন, কীভাবে সব ভোটার ভোট দিতে পারেন, সেটার জন্য পোলিং সেন্টার, বুথ, ব্যালটের সিল কিংবা নির্বাচনে ভোট গ্রহণের সময় বাড়ানোর মতো প্রস্তুতি নেওয়া যায় কি না, নির্বাচন কমিশনকে সেই পরামর্শ দিয়েছে বিএনপি।
বিএনপি এই নেতা বলেন, নির্বিঘ্নে ভোট গ্রহণ নিশ্চিতে আগামী রোববার ইসি তাঁদের মতামত জানাবেন। তিনি বলেন, ‘যে সিদ্ধান্ত তারা নেবেন, আমরা যদি মনে করি সেটা বাস্তবসম্মত, গুড এনাফ। আর না হলে আমরা নিশ্চয়ই তাদের সঙ্গে আবার কথা বলব। কারণ, আমরা চাই, সব ভোটার যেন নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারেন।’
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যালট পেপার বেসরকারি প্রিন্টিং প্রেসে ছাপানোর কথা বিএনপি জেনেছে বলে জানান নজরুল ইসলাম খান। তিনি বলেন, ‘ব্যালট পেপার নরমালি সরকারি প্রিন্টিং প্রেসে ছাপানো হয়। আমরা জানিয়েছি, প্রাইভেট কোনো প্রেসে যাতে ব্যালট পেপার ছাপানো না হয়।’ এ বিষয়ে বিএনপিকে ইসির পক্ষ থেকে আশ্বস্ত করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যেসব প্রবাসী বাংলাদেশির জাতীয় পরিচয়পত্র আছে, পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে তাঁদের ভোট গ্রহণ করবে ইসি। সে অনুযায়ী বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিবন্ধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
বিএনপির পক্ষ থেকে যেসব প্রবাসী বাংলাদেশির পাসপোর্ট আছে, তাঁদেরও নিবন্ধনের সুযোগ দিতে ইসির প্রতি আহ্বান জানানো হয়। নজরুল ইসলাম খান বলেন, ‘আমরা বলেছিলাম শুধুই ন্যাশনাল আইডিকে ক্রাইটেরিয়া না করে যেন পাসপোর্টকেও রিকগনিশন দেওয়া হয়। কারণ, ন্যাশনাল আইডি যেমন সরকারের একটি প্রতিষ্ঠান দেয়, পাসপোর্টও সরকারের আরেকটি প্রতিষ্ঠান দেয়।’
নজরুল ইসলাম খান বলেন, পাসপোর্টের ভিত্তিতে ভোটাধিকার প্রয়োগে যদি কোনো সংশয় তৈরি হয়, প্রয়োজনে নির্বাচন কমিশন সেটা তদন্ত করে সিদ্ধান্ত নেবে। কিন্তু শুধু জাতীয় পরিচয়পত্রের ভিত্তিতে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ থাকলে অনেক প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ হারাবেন। অনেক প্রবাসী বাংলাদেশি বিষয়টি নিয়ে বিএনপির সঙ্গে যোগাযোগ করছেন বলেও জানান এই নেতা।
বেগম খালেদা জিয়ার অসুস্থতাকে ঘিরে বিএনপি নির্বাচনের তফসিল পেছানোর মতো অবস্থায় আছে কি না, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে নজরুল খান জানান, বিএনপি নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় রয়েছে। অনিবার্য কোনো পরিস্থিতি ছাড়া বিএনপির এই অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে। বিএনপি আশা করে, বেগম খালেদা জিয়া বিদেশে চিকিৎসা শেষে দ্রুতই নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় যুক্ত হবেন।
ইসির সঙ্গে বৈঠকে বিএনপির প্রতিনিধিদলে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ইসমাঈল জবিউল্লাহ ও সাবেক সচিব মোহাম্মদ জকরিয়া।