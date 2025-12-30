২০০০ সালে প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারের স্ক্রিনশট
রাজনীতি

মতিউর রহমানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন খালেদা জিয়া

বিভেদ নয়, বিশ্বাস করি উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের রাজনীতিতে

২০০০ সালের ফেব্রুয়ারি মাস, খালেদা জিয়া তখন বিরোধীদলীয় নেতা, ওই সময় প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমানকে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন তিনি। দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বলেছিলেন, বিভেদ-বিভ্রান্তির রাজনীতিতে তিনি বিশ্বাস করেন না, তাঁর বিশ্বাস উন্নয়ন এবং গণতন্ত্রের রাজনীতিতে। সাক্ষাৎকারটি প্রথম আলোয় প্রকাশিত হয়েছিল ২০০০ সালের মার্চে। রাজপথে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের পর রাষ্ট্রক্ষমতায়ও আসীন হওয়া খালেদা জিয়াকে বুঝতে সেই সাক্ষাৎকার প্রাসঙ্গিক এখনও। বিএনপি চেয়ারপারসনের প্রয়াণে সাক্ষাৎকারটির নির্বাচিত অংশ পুনঃপ্রকাশ করা হলো।

মতিউর রহমান
প্রশ্ন

আপনারা বলেন না কেন যে, আমরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চাই, শান্তিপূর্ণ জমায়েত চাই। বোমা, ভাঙচুর, সন্ত্রাস-যেগুলো মানুষের ক্ষতি করে সেগুলো আপনারা করবেন না।

খালেদা জিয়া : আমরা সব সময় বলেছি যে, আমাদের কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক। আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন, ৭ নভেম্বর (১৯৯৯ সালে, তখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায়) আমাদের যে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ হয়েছিল, তাতে হামলা চালানো হলো, বোমা-টিয়ারগ্যাস মারা হলো। তারপর সচিবালয়ের সামনে আমরা বলেই দিয়েছিলাম যে, আমরা শান্তিপূর্ণ অবস্থান নেব। শান্তিপূর্ণভাবেই সেখানে সমাবেশ হচ্ছিল। দলের নেত্রী বক্তব্য দেওয়ার সময় দলের কোনো নেতা-কর্মী নিশ্চয়ই চাইবে না যে পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাক, নেত্রীর বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাক বা নেত্রী বক্তব্য দিতে না পারুন। আমি বক্তব্য দেওয়ার সময় ছাদের ওপর থেকে বোমা, গুলি, টিয়ারগ্যাস মারা হলো। অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ সমাবেশের ওপরও সরকার আক্রমণ শুরু করল।

আমরা যে গণমিছিল করেছিলাম, বলা হচ্ছে, সেই গণমিছিল থেকে জনকণ্ঠ অফিসে হামলা করা হয়েছে। আমরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। আমরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিয়েছি। কখনোই কোনো পত্রিকা অফিসে হামলা করা হবে, এটা আমরা বিশ্বাস করি না এবং আমরা তা করিওনি। বিশাল গণমিছিল দেখে সরকার ভীত হয়ে পরিকল্পিতভাবে এ ঘটনাটি ঘটিয়েছে।

গত ১৩ ফেব্রুয়ারি (২০০০ সালের) চার দল ও সাত দলসহ পেশাজীবীদের নিয়ে যে গণমিছিল হলো, সেটিও ছিল বিশাল, তার ওপরও সরকার পরিকল্পিতভাবে হামলা করেছে। আমাদের কর্মসূচি যতই শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক হোক না কেন, তার ওপরই সরকার এখন আঘাত হানছে, হামলা করছে।

১৯৯১ সালে প্রধানমন্ত্রী পদে প্রথম শপথ নেন খালেদা জিয়া। তাকে শপথ পড়িয়েছিলেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি মো. সাহাবুদ্দিন আহমদ
প্রশ্ন

আমি আবার আপনাদের ঐক্যের কথায় ফিরে যাই। এই ঐক্য নিয়ে কিন্তু আপনার দলের নেতৃত্ব এবং কর্মী-সদস্যদের মধ্যেই হতাশা ও প্রশ্ন আছে। স্বাধীনতা কিংবা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের নেতা-কর্মীদের এই ঐক্যের ব্যাপারে অসন্তোষ আছে।

খালেদা জিয়া: আপনি যে কথাটা বলছেন সেটা সঠিক নয়। পত্রপত্রিকায় এসব কথা লেখা হচ্ছে। কারণ আমরা যখন যা কিছুই করি না কেন, সবার আগে চিন্তা করি দল নিয়ে। আন্দোলন বলেন, নির্বাচন বলেন, যেকোনো কর্মসূচিতেই আগে দলকে সম্পৃক্ত করতে হয়। আজকে দেশের যে অবস্থা তাতে সকলেই বিচ্ছিন্নভাবে আন্দোলন করছে। কিন্তু আমরা মনে করি, আন্দোলনকে সত্যিকারভাবে জোরদার করতে হলে এবং যৌক্তিক পরিণতিতে নিয়ে যেতে হলে ঐক্যটা নিঃসন্দেহে প্রয়োজন। সে জন্য যার যার অবস্থানে থেকে আন্দোলন না করে আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করার জন্য ঐক্যের প্রয়োজন রয়েছে। পার্টিতে সকলে আলোচনা করেই আমরা এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কাজেই এ কথাটা সঠিক নয় যে, এ নিয়ে নেতা-কর্মীদের মধ্যে হতাশা রয়েছে বা তারা এ ব্যাপারটি পছন্দ করেননি বা ক্ষুব্ধ।

প্রশ্ন

মানুষ তো এটা দেখে যে, আপনি এরশাদের সঙ্গে ঐক্য করেছেন। এখন কত মিটিং-মিছিল করছেন। অথচ তার বিরুদ্ধে আপনি একসময় কত বক্তৃতা দিয়েছেন। আপনি তাকে হত্যাকারী বলেছেন, তাকে পাঁচ বছর জেলে আটকে রেখেছেন। আবার তার সঙ্গেই এখন ঐক্য করলেন?

খালেদা জিয়া: কথা হলো, কখন আমি ঐক্য করেছি। তারা এখন বিরোধী দল। আমরা কথাগুলো আজকে বলছি। সরকার গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করছে। সংসদে আমাদের কথা বলার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। দেশের অর্থনীতি ধসে পড়ছে, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব আজকে বিপন্ন হওয়ার পথে, মানুষের জানমালের কোনো নিরাপত্তা নেই, দেশে সন্ত্রাস বিরাজ করছে। দেশের এই সংকটাপন্ন অবস্থায় তারা সকলে আন্দোলন করছে, একটা অবস্থান নিয়েছে। তারাও সংসদে আছে। বিরোধী দলের নেত্রী কথাটা বলা হলে সংসদের বিরোধী দল হিসেবে তারাও নিশ্চয়ই এসে পড়ে। বিরোধী দলের নেত্রী হিসেবে তো আমার একটা ভূমিকা রয়েছে, একটা দায়িত্ব রয়েছে। সে জন্যই এই আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী ও জোরদার করার জন্য তারা যদি আমাদের সঙ্গে আসতে চায় এবং আমরা যেসব ইস্যু নিয়ে আন্দোলন করছি তারাও যদি সেসব নিয়ে আন্দোলন করতে চায়, তাহলে তাদের সঙ্গে রাখা আমরা প্রয়োজন মনে করেছি।

প্রশ্ন

একই কৌশল তো আওয়ামী লীগও নিয়েছিল। এ নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছে। আপনারাও অনেক সমালোচনা করেছেন। এখন কী বলবেন?

খালেদা জিয়া: আমাদের সময় আর তাদের সময়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। আমাদের সময় যে ইস্যুগুলো এসেছে সে ইস্যুগুলো তখন ছিল না। আমাদের সময় দেশের উন্নয়ন হচ্ছিল, দেশের অর্থনীতি ভালো ছিল, দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে লেখাপড়া হচ্ছিল। শিক্ষার ওপর আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলাম। বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। আমাদের সময় স্বাস্থ্য খাতে যথেষ্ট টাকা বরাদ্দ করেছিলাম, আইনশৃঙ্খলা ভালো ছিল, নতুন নতুন শিল্প-কলকারখানা হয়েছিল, উত্পাদন বাড়ছিল, বাড়ছিল রাজস্ব আয়, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ভালো ছিল; মোট কথা দেশের সবকিছু সুন্দর ছিল। বিএনপিকে ক্ষমতা থেকে সরানোর জন্য কোনো ইস্যু না পেয়ে আওয়ামী লীগ তখন শুধু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ইস্যু নিয়ে মাঠে নামল। সে জন্যই বর্তমান অবস্থা আর তখনকার অবস্থা এক নয়।

প্রথম আলোতে ২০০০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল খালেদা জিয়ার এই সাক্ষাৎকার
প্রশ্ন

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি তো আপনি শেষ পর্যন্ত মানতে বাধ্য হলেন।

খালেদা জিয়া: মেনেছি, যেহেতু আমরা দেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতা চাই, যেহেতু উন্নয়নের যে ধারা আমরা শুরু করেছি, যেভাবে উন্নয়নের পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছি, তা আমরা ব্যাহত বা বিনষ্ট হয়ে যেতে দিতে চাইনি। কিন্তু আমরা বলেছি, সেটি হতে হবে নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়। তারা বলেছিল হুট করে দিয়ে দিতে। আমরা বলেছি, সেটা তো সংবিধানে নেই, আমরা সেটা করতে পারি না। এ জন্য তাদের বলেছি, সংসদে আসুন, আলোচনা করুন। আলোচনার মাধ্যমে সময়মতো সে জিনিসটা হবে। কিন্তু তারা হঠাত্ সংসদ থেকে চলে গেলেন। একসময় সংসদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দিলেন, যে জন্য সেটা করা যায়নি। আমরা আমাদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরই সেটা করেছি, এবং আমরা সংবিধানকে সংশোধন করেই সেটা করেছি।

প্রশ্ন

জামায়াতের সঙ্গেও আপনাদের আগে সমঝোতা ছিল, মাঝে ছিল না। আবার তাদের সঙ্গে ঐক্য করলেন। আপনিই কিন্তু তাদের স্বাধীনতাবিরোধী বলে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন।

খালেদা জিয়া: জামায়াতে ইসলামী নির্বাচন করে জনগণের প্রতিনিধি হিসেবেই জাতীয় সংসদে আসে। তখন তাদের সঙ্গে আমাদের সমঝোতা এবং একটা যোগাযোগ ছিল। আওয়ামী লীগ তখন ছিল বিরোধী দলে। আওয়ামী লীগের সঙ্গেও আমাদের একটা সম্পর্ক ছিল এবং সে সম্পর্ক আমরা চেয়েছি। আমরা একত্রে সংবিধান সংশোধন করেছি। যে গণতন্ত্রের জন্য আমরা এত দিন আন্দোলন করেছি, সংগ্রাম করেছি, তা আরো শক্তিশালী করার জন্য আমরা সকলকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করেছি।

প্রশ্ন

আওয়ামী লীগও বলত, যারা সংসদের ভেতরে, তাদের নিয়ে ঐক্য করেছিল। তারপরও আপনারা অনেক সমালোচনা করেছিলেন।

খালেদা জিয়া: আওয়ামী লীগ সংসদে তাদের নিয়ে যে ঐক্য করেছিল, তার তো কোনো ইস্যু ছিল না। তাদের ইস্যু ছিল বিএনপিকে ক্ষমতা থেকে সরাতে হবে এবং ক্ষমতায় যেতে হবে। সে জন্যই তারা জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টিকে সঙ্গে নিয়ে ঐক্য করেছিল।

প্রশ্ন

দেশে বিএনপির একটা শক্তিশালী অবস্থান আছে। এই ঐক্য না করে আপনারা একক থাকলে এবং একটা মধ্যপন্থি দল হিসেবে দাঁড়ালে তো আপনারা আরো এগোতে পারতেন-এটা কি আপনার মনে হয় কখনো? আপনি যেটা আশির দশকে করতেন, একদিকে আওয়ামী লীগের সঙ্গে একমঞ্চে যাননি, আবার অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গেও ঐক্য করেননি, এক প্লাটফর্মে যাননি, এককভাবে আন্দোলন করেছেন বা চলেছেন। বিএনপি একটা মধ্যপন্থি দল হিসেবে থাকতে পারলে কি সেটা দলের ভালো হতো না?

খালেদা জিয়া: বিএনপি কিন্তু নিজের অবস্থানেই আছে। আমরা আমাদের অবস্থান থেকে সরিনি। আমি আগেই বলেছি যে, আমরা এককভাবেই আন্দোলন শুরু করেছিলাম। আমরা আন্দোলন শুরু করার পর তারাও তাদের অবস্থান থেকে আন্দোলন শুরু করল। আমরা দেখলাম, আমাদের ইস্যুগুলো নিয়েই তারা সকলে আন্দোলন করছে এবং জাতীয় সংসদে তাদের প্রতিনিধি রয়েছে। তারা বলছে, আমরা বিরোধী দল এবং বিরোধী দলের নেত্রী হিসেবে আপনার সঙ্গে এক হয়ে আন্দোলন করতে চাই। আমরা দেখলাম, আওয়ামী লীগের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সারা দেশে বিচ্ছিন্নভাবে আন্দোলন হচ্ছে, বিভিন্ন দল আন্দোলন করছে, দেশের মানুষও সেটি চায়, আন্দোলনই যখন হচ্ছে তখন সে আন্দোলন ঐক্যবদ্ধ হলে সফলতা আরো তাড়াতাড়ি আসবে এবং আন্দোলনের গতি আরো বাড়বে।

প্রশ্ন

আশির দশকের মতো যুগপৎ আন্দোলন করতে পারতেন।

খালেদা জিয়া: হ্যাঁ, যুগপৎ আন্দোলন হতে পারত। আমরা তো সেভাবে শুরু করতে করতেই আজকে এ পর্যায়ে এসেছি।

প্রশ্ন

প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় হরতাল নিয়ে আপনিও অনেক কথা বলেছেন। আমাদের মনে আছে, বিরোধী নেত্রী হিসেবেও চট্টগ্রাম চেম্বারের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক আলোচনায় আপনি বলেছেন, সরকার যদি বলে যে তারা বিরোধী দলে গেলে হরতাল করবে না, তাহলে আমরাও তা বিবেচনা করব। পরে প্রধানমন্ত্রীও সম্পাদকদের সামনে বলেছেন, ‘ঠিক আছে, আমরা বিরোধী দলে গেলে হরতাল করব না।’ তখন আপনি বললেন যে, না, এটা হবে না। লোকে মনে করল, যেকোনো উপায়ে সরকারের উত্খাতই আপনার লক্ষ্য।

খালেদা জিয়া: আমি সব সময় বলেছি। আমি যখন সরকারে ছিলাম তখনো হরতালের বিরুদ্ধে কথা বলেছি। আমি বিরোধী দলে থেকে হরতাল করছি। তারপরও আমি বলছি, হরতাল করাটা দেশের জন্য, অন্ততপক্ষে দেশের অর্থনীতির জন্য সহায়ক নয়। আমরা হরতাল করতে চাই না। কিন্তু আমরা কখন হরতাল করছি? যখন নিয়মতান্ত্রিক কর্মসূচিগুলো পালন করতে পারছি না। আমি একসময় বলেছিলাম, কিন্তু সরকার সে সময় সাড়া দেয়নি। আমিই প্রথম গার্মেন্টস শিল্পকে হরতালের আওতার বাইরে রাখা শুরু করেছি। আমাদের সময় আওয়ামী লীগ যখন হরতাল করেছে, তখন গার্মেন্টস মালিকরা তাদের কাছে গিয়েছিল অন্তত গার্মেন্টস শিল্পকে হরতালের আওতার বাইরে রাখার জন্য। তারা সেটাও করেনি, কিন্তু আমি করেছি। এখন তারা চাপে পড়ে বলতে বাধ্য হচ্ছে, হরতাল করব না। তাদের বিশ্বাস করা যায় না। কারণ তারা অতীতে বহু কথাই বলেছে কিন্তু কোনোটাই রাখেনি।

প্রশ্ন

সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে অবস্থা এখন যা দাঁড়িয়েছে, সেখান থেকে বের হওয়ার কোনো পথই কি এখন নেই? এই যে বিভেদ, সংঘাত-এর থেকে বের হয়ে আসার কোনো চেষ্টা কি হতে পারে না? বাইরের কেউ সে চেষ্টা করতে পারেন কি না? এ সম্পর্কে আপনার কোনো প্রস্তাব আছে? যেমন ধরুন, আপনি যদি বলেন, ঠিক আছে, সুশীল সমাজ এটা করতে পারে, বা বুদ্ধিজীবীরা এটা করতে পারেন, এমন কিছু আছে কি না যা করা যায়, বা কোনো পথ আছে কি না যেটা খুঁজে দেখা যায়?

খালেদা জিয়া: সমস্যা তো সৃষ্টি করেছে সরকার। যে সমস্যাগুলো হয়েছে, যার জন্য আমাদের মধ্যে এত দূরত্ব বেড়েছে, সেই দূরত্ব কমিয়ে আনার দায়িত্ব তো সরকারে যে আছে তারই। সমস্যার সমাধানের জন্য সরকারকেই উদ্যোগ নিতে হবে। কিন্তু সরকার সে উদ্যোগ নিচ্ছে না এবং তাতে তাদের কোনো আগ্রহও নেই। সরকার যতক্ষণ পর্যন্ত না আগ্রহ প্রকাশ করবে, ততক্ষণ যিনিই উদ্যোগ নিন না কেন, তা কার্যকর হবে না।

পল্টনে এক জনসভায় খালেদা জিয়া
প্রশ্ন

বিরোধী দলেরও তো কিছু দায়িত্ব আছে। বিরোধী দলকে কিছু বললেই বলা হয়, সরকার কিছু করল না। আপনারা তো একটা উদ্যোগ নিতে পারেন?

খালেদা জিয়া: আমরা তো উদ্যোগ নিয়েছিলাম। যার জন্য দুই দফা চুক্তি হলো। সেই চুক্তিটা তো রক্ষা করা হলো না। উদ্যোগ নিয়েছিলাম বলেই তো আপনারা নতুন কর্মসূচি দেখেছেন, যা আগে কেউ করেনি, আমরা রোডমার্চ শুরু করেছিলাম। সরকার দায়িত্বহীনভাবে যমুনা সেতুর ওপর দিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল।

আমরা বললাম, ঠিক আছে, আমরা সেখানে যাব। যত দিন না খোলে, তত দিন আমরা ওখানে অবস্থান করব। আমরা বললাম, উত্তরাঞ্চল অচল হয়ে যাবে এবং চট্টগ্রামসহ এ অঞ্চল অচল হয়ে যাবে। তখন সরকার দেখল যে এটা বোধহয় সঠিক হবে না। বাধ্য হয়ে তারা বলল, ‘ঠিক আছে, কীভাবে এ সমস্যার সমাধান করা যায় সে নিয়ে আলোচনা করি।’

উদ্যোগী না হলে তো আমরা যেতাম না। শান্তি চাই বলেই আমরা আলোচনা করেছি। আপনারা দেখেছেন, অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে আমরা যমুনা সেতু পার হয়েছি। এর পরে কী হলো তা আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে বিবৃতিটি দিলেন, কোনো দায়িত্বশীল নেতা বা মন্ত্রী কি তা দিতে পারে?

প্রশ্ন

আপনারা গঙ্গার পানিচুক্তি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করছেন এবং অনেকগুলো প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু বাস্তবে তো দেখা যাচ্ছে, কিছু সমস্যা থাকলেও পানি আসছে। আর পার্বত্য চট্টগ্রামে যুদ্ধ ও হতাহতের দৃশ্যাবলি তো বন্ধ হয়েছে।

খালেদা জিয়া: ফারাক্কার সমস্যা কিন্তু এখনই শুরু হয়নি। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর ফারাক্কা চালু করার ব্যাপারে সম্মতি দেওয়ার পর থেকেই সমস্যাটি শুরু হয়েছে। দুই দেশের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করেই ফারাক্কা সমস্যার সমাধান করতে হবে। শহীদ জিয়াউর রহমানের সময়ই দুই দেশের মধ্যে প্রথম একটি সম্মানজনক চুক্তি হয়েছিল। সে চুক্তিটিতে আমরা আমাদের ন্যায্য হিস্যা পেয়েছি। আন্তর্জাতিক চুক্তিতে যা যা থাকা দরকার তাতে সেসব ছিল। আমরা বলেছিলাম গঙ্গার পানি বণ্টন হবে। সেই গঙ্গার পানি তখন বণ্টন হয়েছিল। সে চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ার পর এরশাদের সময় ফারাক্কা সমস্যার আর কোনো চুক্তি হয়নি।

আমাদের সরকারের সময় এসেও অনেক চেষ্টা করেছি, অনেক আলোচনা করেছি। আপনারা তা দেখেছেন। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রতিনিধিদল ভারতে গেছে। আমি নিজে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বসেছি। আমাদের আলোচনার প্রথম এজেন্ডাই ছিল পানিচুক্তি। পানি পাওয়ার জন্য আমরা বহু কিছুই করেছি, আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। সে জিনিসটি পাইনি বলে আমাদের সঙ্গে চুক্তি হয়নি। কিন্তু পানি যে আসেনি তা নয়। তখনো পানি আসছিল। আওয়ামী লীগ সরকারে আসার পর কিন্তু সত্যিকার অর্থে তারা গঙ্গার পানিচুক্তি করেনি। যে চুক্তিটি হয়েছে সেটি ফারাক্কা থেকে পানিচুক্তি হয়েছে। সে চুক্তিটিতে আমাদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা হয়নি।

আমরা জানি, বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও আলাপ-আলোচনার পর সরকারে-সরকারে চুক্তি হয়। চুক্তির মধ্যে কিছু ক্লজ থাকতে হয়, শহীদ জিয়ার সময় যেগুলো হয়েছিল। যেমন আমরা বলেছিলাম গ্যারান্টি ক্লজ থাকবে; দুই দেশের মধ্যে কোনো চুক্তি হলে যেকোনো সময় যেকোনো সমস্যা হতে পারে, সে জন্য সেখানে সালিসি ব্যবস্থার কথা আমরা রেখেছিলাম। আরো বিভিন্ন বিষয় থাকবে। কিন্তু এই চুক্তিতে সেগুলোর কোনোটিই নেই। এ চুক্তির সমস্ত কিছু গেছে ভারতের পক্ষে, সমস্ত কিছু ভারতের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। ভারত ইচ্ছা হলে আমাদের পানি দেবে, ইচ্ছে না হলে দেবে না। এখন কিন্তু আসলে আমরা পানি পাচ্ছি না বা পানি আসছে না। পত্রপত্রিকায় প্রতিনিয়তই দেখছি, যে পানি আমাদের দেওয়ার কথা ছিল সে পানি তারা দিচ্ছে না। ফলে নদ-নদী শুকিয়ে যাচ্ছে, সেচ প্রকল্প বন্ধ হয়েছে, ফেরি চলাচল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, লবণাক্ততা বাড়ছে, আর্সেনিক সমস্যা দেখা দিয়েছে-এমন নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। সরকার তো নিজেই স্বীকার করছে যে, চুক্তি অনুযায়ী পানি আমরা পাচ্ছি না। তা ছাড়া সমস্যা হলে যে দুই দেশের বসার কথা বলা হয়েছে, সে ক্ষেত্রেও কিন্তু ভারত বসে না। তারা সময় দিচ্ছে না। বাংলাদেশ চেষ্টা করেও ভারতকে বসাতে পারছে না।

২০০৫ সালে ঢাকায় সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে খালেদা জিয়া
প্রশ্ন

আপনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, সার্কের চেয়ারপারসনও ছিলেন। ভারতের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বিষয়গুলো নিয়ে আপনি অনেক কথা বললেন। ভারত একটা বৃহৎ প্রতিবেশী দেশ। এই ভৌগোলিক অবস্থান তো আমরা পরিবর্তন করতে পারব না। তাদের সঙ্গে আমাদের সহাবস্থান করতে হবে, আমাদের স্বার্থও দেখতে হবে, আমাদের দাবিও তাদের কাছ থেকে আদায় করে নিতে হবে। কিন্তু অনেক সময় আপনার কিংবা আপনাদের দলের বক্তৃতা-বিবৃতিতে তীব্র ভারতবিরোধিতা লক্ষ করা যায়। এটা কি আপনার দলের জন্য সহায়ক? ভবিষ্যতে আপনি সরকারে গেলে এই অবস্থানটা রেখে কীভাবে চলবেন?

খালেদা জিয়া: আমরা তো যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি। আমরা ছোট হতে পারি। কিন্তু আমাদের একটা আত্মমর্যাদাবোধ রয়েছে। স্বাধীন দেশ হিসেবে আমরা মাথা উঁচু করে সম্মানের সঙ্গে বাস করতে চাই। সে জন্য আমরা সকলের সঙ্গেই ভালো সম্পর্ক রাখতে চাই। একটা বড় দেশ হিসেবে ভারতের সঙ্গে আমাদের যে সমস্যাগুলো হবে তা সমমর্যাদার ভিত্তিতে নিরসন করার জন্য আমরা কাজ করতে চাই। কিন্তু বড় দেশ বলে ভারত যা বলবে তা আমাদের মেনে নিতে হবে বা তারা জোর করে আমাদের ওপর কিছু চাপিয়ে দেবে, এটা আমরা মেনে নিতে পারি না। যখন তারা বড় দেশ হিসেবে আমাদের ওপর কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে কিংবা আমাদের সার্বভৌমত্বের ওপর আঘাত হানার চেষ্টা করে, একটি দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল হিসেবে সে অন্যায়গুলোর কথা তখন বাধ্য হয়ে আমাদের বলতে হয়। সেগুলো বলার কারণে যদি আমাদের ভারতবিরোধী মনে করেন, তাহলে আমার বলার কিছু নেই।

প্রশ্ন

প্রধানমন্ত্রী (তৎকালীন) শেখ হাসিনা প্রথম আলোকে এক সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন, বিএনপি ভারত-সমর্থিত দল, এটা আপনারা খুঁজে দেখতে পারেন। আবার আপনার কিংবা আপনার দলের বিরুদ্ধে একটা প্রচার আছে যে, আসলে আপনারা পাকিস্তান-সমর্থিত দল।

খালেদা জিয়া: বিএনপি বাংলাদেশের জনগণ-সমর্থিত দল। বিএনপি সব সময় দেশ ও জনগণের স্বার্থ রক্ষা করেই কাজ করছে। আমরা কারো পক্ষে-বিপক্ষে নই। আমি আগেও বলেছি, আমরা স্বাধীনতাযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি। শহীদ জিয়াউর রহমান দেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। কারো পক্ষে কিংবা কারো পকেটে থাকার জন্য আমরা দেশ স্বাধীন করিনি। আমরা দেশ স্বাধীন করেছি সম্মানের সঙ্গে মাথা উঁচু করে বসবাস করার জন্য।

আমরা কারো পক্ষে না। পাকিস্তানের পক্ষেও না, ভারতের পক্ষেও না। আমরা বাংলাদেশের পক্ষে। বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে। বাংলাদেশের স্বার্থ, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, বাংলাদেশের উন্নয়নই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

প্রশ্ন

আপনাদের বিরুদ্ধে একটা বিরাট প্রচারণা হলো, আপনারা ক্যান্টনমেন্ট থেকে তৈরি দল এবং সরকারে থেকে আপনাদের দল গঠন করা হয়েছে?

খালেদা জিয়া: এটা কে বলে? যারা আমাদের বিপক্ষে, অর্থাৎ আওয়ামী লীগ বিএনপির বিরুদ্ধে এই প্রচারণাটি চালায়। বিএনপি জনগণের দল। বাংলাদেশের জনগণকে নিয়েই দলটি গঠন করা হয়েছে। ক্যান্টনমেন্ট থেকে নয়, বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, যেমন ন্যাপ থেকেও অনেকেই এতে এসেছেন। ন্যাপ অত্যন্ত পুরনো একটি দল, মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সাহেব একসময় এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এ দেশের মানুষের স্বাধীন অধিকার এবং এ দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে পারবে এমন এক ব্যক্তি জিয়াউর রহমানকে দেশের মানুষ যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করল, তখন মওলানা ভাসানী তার জীবনের শেষ সময়ে তাকে সমর্থন দিয়েছিলেন, তাকে দোয়া দিয়েছিলেন এবং তার নেতা-কর্মীদেরও শহীদ জিয়ার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে আসা দেশপ্রেমিক নেতা-কর্মীদের নিয়েই বিএনপি গঠিত হয়েছে।

বিএনপি একটি রাজনীতি, একটি দর্শন দিয়েছিল, যেটা অতীতে কেউ দিতে পারেনি। সেটি হলো বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, বাঙালি, পাহাড়ি, এ দেশের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী সকলে এ জাতীয়তাবাদের মধ্যে আছেন। সকল ধর্মের মানুষ এখানে থাকতে পারবেন, তাদের ধর্ম-কর্ম পালন করতে পারবেন। এর মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনীতি উপস্থাপন করা হয়েছে, যেখানে থাকবে আমার সংস্কৃতি এবং যেখানে আমাদের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্য থেকে আমরা রাজনীতি পরিচালনা করতে পারব। এখন কেউ বলে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, আর আমরা বলি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। এখানেই আমাদের রাজনীতি সার্থক।

বাংলাদেশের জনগণও বাংলায় কথা বলছে, আবার পশ্চিমবঙ্গের মানুষও বাংলায় কথা বলে। বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে আমরা আমাদের ভৌগোলিক অখণ্ডতা এবং এ দেশের জাতি, ধর্ম, গোত্র সকলকে সম্পৃক্ত করে একটা পূর্ণাঙ্গ রাজনীতি পাচ্ছি। এ জন্যই বিএনপির জনপ্রিয়তা বেড়েছে এবং সকলে বিএনপির এ রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হয়েছে। পাশাপাশি একটি আদর্শভিত্তিক কর্মসূচিও আমরা দিয়েছি, তাতে দেশ গঠন ও উন্নয়ন কর্মসূচিভিত্তিক ১৯ দফা কর্মসূচি আছে। এই কর্মসূচিতে বাংলাদেশের জনগণ রয়েছে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে লোকেরা এসেছেন। আমার দলে অবসরপ্রাপ্ত আর্মি অফিসার ও সরকারি কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন পেশাজীবী রয়েছেন। এ রকম দর্শন ও আদর্শভিত্তিক রাজনীতি এর আগে কেউ দিতে পারেনি বলে ঈর্ষান্বিত হয়ে অনেকে, যারা একসময় বাকশালের একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল, বিএনপিকে ক্যান্টনমেন্টের দল বলে। আর এই ক্যান্টনমেন্ট বাংলাদেশের সীমার মধ্যেই অবস্থিত, বাংলাদেশের তো বাইরে নয়।

প্রশ্ন

আমরা দেখি যে, আপনার দল চলে আপনার একক সিদ্ধান্তে। গঠনতন্ত্রেও আপনাকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দিয়ে দলকে এককেন্দ্রিক করে রাখা হয়েছে। গণতন্ত্রের চর্চা যে আপনার দলের মধ্যেই নেই, এটাও একটা বড় প্রশ্ন।

খালেদা জিয়া: আমাদের গঠনতন্ত্র লিখিতভাবে এককেন্দ্রিক হতে পারে, কিন্তু দলের নেতা-কর্মীদের মতামত নিয়ে, তাদের সম্পৃক্ত করেই আমরা সবকিছু করি। আমাদের গঠনতন্ত্র মোতাবেক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একটা স্ট্যান্ডিং কমিটি রয়েছে, সেখানে আমাদের সদস্যদের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আমরা সিদ্ধান্ত নিই। প্রয়োজনে স্ট্যান্ডিং কমিটির সিদ্ধান্তও আমরা আরো বৃহত্তর পরিসরে, যেমন দলের ভাইস চেয়ারম্যান, উপদেষ্টা, কর্মকর্তা এবং আরো যাদের নিলে সঠিক সিদ্ধান্ত পাওয়া যাবে বলে মনে করি, সেখানে তাদের সবার সঙ্গে আলোচনা করি। এমনকি অনেক সময় স্ট্যান্ডিং কমিটি এবং নির্বাহী কমিটিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় অনেককে আমরা আলাদাভাবে আমন্ত্রণ জানাই এবং তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিই।

প্রশ্ন

আপনার সামনে কি অন্যেরা ভিন্নমত জানাতে পারে বা আপনি যেটা বলছেন বা চিন্তা করছেন সেটার সঙ্গে ভিন্নমত প্রকাশ করতে পারে? এমন কি হয় যে, আপনার মতের বিরুদ্ধে তারা তর্ক-বিতর্ক করছে?

খালেদা জিয়া: আমাদের এখানে সবাই যার যার মতামত প্রকাশ করেন এবং সর্বসম্মতভাবে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। স্ট্যান্ডিং কমিটিতে আলোচনা হয়েছে, ভিন্নমত হয়েছে, তর্কবিতর্ক হয়েছে, এ কথাগুলো কিন্তু আপনারা পত্রপত্রিকাতেও তুলে ধরেন।

বঙ্গভবনে এক অনুষ্ঠানে খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের রাজনীতিতে তাদের বিরোধ আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে ছিল আলোচিত বিষয়। তাঁদের একসঙ্গে খুব কমই দেখা গেছে
প্রশ্ন

দেশের দুই প্রধান নেত্রীর একজন আপনি বিরোধীদলীয় নেত্রী, আরেকজন প্রধানমন্ত্রী। আপনারা দুজনই দুটি বড় ট্র্যাজিক ঘটনার শিকার। দুজনের মধ্যে কি পারস্পরিক সহানুভূতি-সহমর্মিতা থাকতে বা আসতে পারে না, যেখানে আপনারা দুজনে এক হতে পারেন? আপনারা পরস্পরের দিকে একটু তাকালেন কি না, একটু হাসলেন কি না, একটু কথা বললেন কি না, এটা দেখার জন্য কিন্তু দেশ আপনাদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

খালেদা জিয়া: বিরোধী দলে থাকার সময়েও আমরাই নিজেদের পক্ষ থেকে আন্তরিক চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছি। নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাতে প্রথমেই আমি ৩২ নম্বর গিয়েছি। পরবর্তী সময়ে আন্দোলনের জন্য আমরা মহাখালীতে ওয়াজেদ সাহেবের (শেখ হাসিনার স্বামী এম এ ওয়াজেদ মিয়া) বাসায় গিয়েছিলাম। আমাদের পক্ষ থেকে এ রকম প্রচেষ্টা ছিল। কিন্তু বিরোধী দলে থাকা অবস্থায় তাদের কাছ থেকে আমরা কোনো সহযোগিতা পাইনি। সরকারে যাওয়ার পরও আমরা একসঙ্গে কাজ করতে চাই; সুন্দর একটা রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও পরিবেশ তৈরি করতে চাই। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর সে জন্য আমি তাদের ইফতার পার্টিতে গিয়েছি। পরে তাঁর মেয়ের বিয়েতেও গিয়েছিলাম। আপনারা হয়তো লক্ষ করে থাকবেন, সেখানে আমার সঙ্গে সাধারণ সৌজন্যমূলক আচরণটুকু পর্যন্ত করা হয়নি। আমি কে সেটা ব্যাপার নয়, দেশের জনগণের নির্বাচিত একজন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রাপ্য সম্মান ও ব্যবহারটুকু পর্যন্ত আমি তাঁর কাছ থেকে পাইনি। সেখান থেকেই আমাদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হতে থাকে।

প্রশ্ন

তারপরও একজন মানুষ বা একজন নারী হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আপনার কোনো সহানুভূতি নেই?

খালেদা জিয়া: সেই জন্যই আপনারা লক্ষ করে থাকবেন, আমি কিন্তু তাকে লক্ষ্য করে কোনো সময় ব্যক্তিগত আক্রমণ করি না। আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ করবেন, সংসদে বা সংসদের বাইরে কোনো সুযোগ পেলেই তিনি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে ও পারিবারিকভাবে আক্রমণ করে অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য দেন। কিন্তু লক্ষ করবেন, আমি কোনো সময় তাঁকে লক্ষ্য করে বা ব্যক্তিগত আক্রমণ করে কথাবার্তা বলি না। তাঁর পিতা বা তাঁর পরিবার সম্পর্কে কখনো কোনো আমি কথা বলিনি। আমি মনে করি, এসব বলা ঠিক নয়।

প্রশ্ন

দেশের মধ্যে এই যে বিদ্বেষ, এই যে সংঘাত, এই যে বিভক্তি-যে অবস্থা দেখা যাচ্ছে, আমি তো মনে করি, এর থেকে বের হওয়ার আশু কোনো পথ নেই। এ রকমই কি চলবে? আপনারা কোনো চেষ্টা, কোনো উদ্যোগ নেবেন না? আওয়ামী লীগ-বিএনপি এসব বাদ দিয়ে একটু চিন্তা করুন। এভাবে তো দেশ চলতে পারে না।

খালেদা জিয়া: আমি সব সময় বলেছি, বিভেদ-বিভ্রান্তির রাজনীতিতে আমি বিশ্বাস করি না, আমি বিশ্বাস করি উন্নয়ন এবং গণতন্ত্রের রাজনীতিতে। সে প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখা এবং জোরদার করার জন্য আমাদের পক্ষে কিছু করার থাকলে আমি সেটি করতে প্রস্তুত রয়েছি। কিন্তু সেটি এক পক্ষ করলেই তো হবে না। সরকারে থাকাকালে সেই প্রচেষ্টা আমরা চালিয়েছিলাম। বিরোধী দলে থেকে আওয়ামী লীগ তখন কোনো সহযোগিতা করেনি বলে আমরা সেই কাজগুলো করতে পারিনি। একতরফা চেষ্টা করলে সেটা সম্ভব নয়। এখন সরকারে আছে আওয়ামী লীগ। ফলে বিভেদ-বিভ্রান্তি দূর করতে এবং যে সমস্যাগুলো তারা সৃষ্টি করছে, সেগুলো নিরসন করতে তাদেরই এগিয়ে আসতে হবে। এগিয়ে এলে আমাদের পক্ষ থেকে সহযোগিতা তারা পাবে।

