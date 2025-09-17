জকসু নির্বাচনের রূপরেখা ঘোষণা, ভোট ২৭ নভেম্বর

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জকসু) নির্বাচনের রূপরেখা প্রকাশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। আগামী ২৭ নভেম্বর এ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ হবে।
বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক শেখ গিয়াসউদ্দিন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (জকসু) বিধি শিগগিরই অনুমোদিত হবে। অনুমোদিত বিধি অনুসারে জকসুর নির্বাচন কমিশন গঠন ও কার্যক্রম শুরু হবে আগামী ৮ অক্টোবর।
এরপর ছাত্রসংগঠন, সাংবাদিক সংগঠন ও অন্য অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে জকসু নির্বাচনের নীতিমালা ও আচরণবিধি প্রণনয় হবে ৯ থেকে ১৭ অক্টোবরের মধ্যে। জকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে ১৮ অক্টোবর।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে ২৬ অক্টোবর। ভোটার তালিকা সংশোধন (আপত্তি/অন্তর্ভুক্তিসহ) আগামী ২ নভেম্বর। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে ৫ নভেম্বর।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, মনোনয়নপত্র জমা ১২ নভেম্বর; মনোনয়নপত্র বাছাই করা হবে ১৪ নভেম্বর। মনোনয়নে আপত্তি (যদি থাকে) নিষ্পত্তিকরণ করা হবে ১৬ নভেম্বর। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে ১৭ নভেম্বর। ভোট গ্রহণ ২৭ নভেম্বর।