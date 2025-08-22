নির্বাচন নিয়ে জাপার মনোভাব বুঝতে চাইল আইআরআই

জাতীয় পার্টির (জাপা) দুই পক্ষের নেতাদের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বেসরকারি সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের (আইআরআই) ঢাকা সফরকারী প্রতিনিধিদল জানতে চেয়েছে, তারা আগামী জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে কি না।
দুই পক্ষের নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তাঁরা আইআরআই প্রতিনিধিদলকে বলেছেন, জাপা নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু সরকার তাদের নির্বাচনে অংশ নিতে দেবে, তা নিশ্চিত নয়। এখন পর্যন্ত সব দলের সমান অধিকারও নেই।
জাপার দুই পক্ষের নেতাদের সঙ্গে গত বুধ ও বৃহস্পতিবার পৃথক বৈঠক করে আইআরআইয়ের চার সদস্যের প্রতিনিধিদল। বুধবার বিএনপি ও মঙ্গলবার জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গেও পৃথক বৈঠক করেছে আইআরআই।
এর মধ্যে জি এম কাদেরের নেতৃত্বে জাপার এক পক্ষের সঙ্গে বৃহস্পতিবার বৈঠক করে আইআরআই। বৈঠকে জি এম কাদেরসহ মহাসচিব শামীম হায়দার পাটোয়ারী, প্রেসিডিয়াম সদস্য মইনুর রাব্বী চৌধুরী ও চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মাহফুজুর রহমান অংশ নেন।
শামীম হায়দার পাটোয়ারী গতকাল শুক্রবার প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা বলেছি, পরিবেশ ঠিক থাকলে নির্বাচনের জন্য আমরা প্রস্তুত আছি। কিন্তু সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে সমস্যা আছে। সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড (সবার জন্য সমান সুযোগ) দরকার, সেটা নেই। সরকার লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড করতে পারবে বলেও আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না।’
তবে সরকার জাপাকে নির্বাচনে অংশ নিতে দেবে, তা নিশ্চিত নন দলটির জি এম কাদেরের নেতৃত্বাধীন অংশের নেতারা। তাঁরা বলছেন, সংস্কার নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সংলাপে জাপাকে ডাকা হয়নি। তবু তাঁরা নির্বাচনে অংশ নেওয়ার প্রস্তুতি রাখছেন। বৈঠকে আলোচনার এক পর্যায়ে জাপার বিভক্তি, এ দ্বন্দ্বের কারণ কী, সেটাও জানার চেষ্টা করেন আইআরআই প্রতিনিধিদলের সদস্যরা। তবে এ আলোচনা বেশি এগোয়নি বলে জানা গেছে।
বুধবার বৈঠক হয় আনিসুল ইসলাম মাহমুদের নেতৃত্বে জাপার। তাতে দলের এ পক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান মুজিবুল হক, মহাসচিব এ বি এম রুহুল আমির হাওলাদার ও প্রেসিডিয়াম সদস্য মাশরুর মাওলা অংশ নেন।
রুহুল আমিন হাওলাদার প্রথম আলোকে বলেন, ‘গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন প্রয়োজন। সেই নির্বাচনের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করতে হবে। যাতে দেশ-বিদেশে সবার কাছে সেই নির্বাচনটা গ্রহণযোগ্য ও সমাদৃত হয়। আমরা এমন একটি পরিবেশে নির্বাচন চাই। এ ক্ষেত্রে আমরা আইআরআইয়ের সহযোগিতা চেয়েছি।’
সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র ও সুশাসনের প্রসারে কাজ করা আইআরআই প্রতিনিধিদলকে জাপার দুই পক্ষের নেতারাই জানিয়েছেন, নিবন্ধিত দল হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা তাঁদের অধিকার। তাঁরা নির্বাচনে অংশ নিতে আগ্রহী এবং প্রস্তুত।
জাপার দুই পক্ষের নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আইআরআইয়ের এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের পরিচালক স্টিফেন সিমারের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদলের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের মনে হয়েছে, আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে কোনো সংশয় নেই। তাঁরা একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারেও দৃঢ়ভাবে আশাবাদী।
দুই পক্ষের নেতারাই আইআরআই প্রতিনিধিদলের কাছে সংশয় প্রকাশ করে বলেছেন, সরকার সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে পারবে না। বিশেষ করে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে তাঁদের উদ্বেগ আছে। সব মিলিয়ে তাঁরা একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কোনো লক্ষণ দেখছেন না।
এর আগে বৃহস্পতিবার গুলশানে বিএনপির সঙ্গে বৈঠক করে আইআরআই প্রতিনিধিদল। এতে বিএনপির পক্ষে নেতৃত্ব দেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান। পরে তিনি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, জুলাই অভ্যুত্থান–পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের পরিস্থিতি, সংস্কার কার্যক্রম, সংসদ নির্বাচন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বিএনপির আগামীর ভাবনা কী, তা প্রতিনিধিদলের কাছে তুলে ধরা হয়েছে।