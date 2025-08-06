নির্বাচনের ঘোষণায় সন্দেহের খানিকটা অবসান ঘটবে: বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি

নির্বাচনের সময়সীমা ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি। দলটি বলেছে, জাতীয় নির্বাচন নিয়ে সে অনিশ্চয়তা ও সন্দেহ–অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছিল, এ ঘোষণায় তার খানিকটা অবসান ঘটবে।
বুধবার এক বিবৃতিতে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক এসব কথা বলেন।
সাইফুল হক বলেন, এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে সরকারের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর যে মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব তৈরি হয়েছিল, তাও কিছুটা দূর হবে বলে আশা করা যায়। তবে বিদ্যমান আধা নৈরাজ্যিক পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে না পারলে, প্রধান উপদেষ্টার প্রত্যাশা অনুযায়ী ইতিহাসের সেরা নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হবে না বলে মনে করেন তিনি।
বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক বলেন, সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করতে হলে, যেসব কারণে সরকারের নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে আছে; সরকারের উচিত হবে তা থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসা।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, অধিকাংশ রাজনৈতিক দলকে বাইরে রেখে এক ধরনের গোপনীয়তার মধ্যে যেভাবে জুলাই ঘোষণাপত্র চূড়ান্ত করা হয়েছে ও ঘোষণা দেয়া হয়েছে, তাতে ইতিমধ্যে নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।