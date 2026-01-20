তারেক রহমানের সঙ্গে চার দেশের রাষ্ট্রদূতদের সাক্ষাৎ

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত রাশিয়া, সুইডেন, ডেনমার্ক ও নরওয়ের রাষ্ট্রদূতেরা সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। মঙ্গলবার পৃথকভাবে তাঁরা সাক্ষাৎ করেছেন।
বিএনপির মিডিয়া সেল থেকে জানানো হয়, দলটির গুলশান কার্যালয়ে চার দেশের রাষ্ট্রদূতরা এসে তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। এর মধ্যে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার গ্রিগোরিয়েভিচ খোজিন এসেছিলেন দুপুর ১২টার দিকে।
এ সময় বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হুমায়ুন কবির, বিএনপির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মাহদী আমিন, চেয়ারম্যানের প্রেস সচিব সালেহ শিবলী ও বিএনপির আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক রাশেদুল হক উপস্থিত ছিলেন।