‘জোচ্চুরি’ বন্ধ করতে চাই, সবকিছুর হালনাগাদ তথ্য দেব: হাসনাত আবদুল্লাহ

কুমিল্লা-৪ (দেবীদ্বার) আসনের সংসদ সদস্য ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, তিনি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করে সব ধরনের ‘জোচ্চুরি’ বন্ধ করতে চান। তাঁর ভাষায়, ‘মাত্র ২১ দিনে আমি আমার কাজটি বুঝে নিতে চেষ্টা করেছি। আমার জায়গা থেকে আমি শুধু স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করব, যাতে কোনো ধরনের জোচ্চুরি না হতে পারে এবং প্রতিটি সেবা যাতে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়।’
ফেসবুক লাইভে এসে সংসদ সদস্য হিসেবে তাঁর প্রথম ২১ দিনের কাজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে হাসনাত আবদুল্লাহ এ কথাগুলো বলেন। এই লক্ষ্যে দেবীদ্বারের উন্নয়ন প্রকল্প, সরকারি বরাদ্দ ও কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্য জানাতে ‘জবাবদিহিতা’ নামে একটি ফেসবুক পেজও চালু করেছেন তিনি।
গত মঙ্গলবার রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে লাইভে আসেন হাসনাত আবদুল্লাহ। সেখানে ১৭ ফেব্রুয়ারি শপথ নেওয়ার পর থেকে ১১ মার্চ পর্যন্ত নিজের কাজের বর্ণনা দেন তিনি।
আলোচনায় ৩১২ কেজি খেজুর
হাসনাত আবদুল্লাহ ফেসবুক লাইভে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বললেও দেবীদ্বারে ৩১২ কেজি সরকারি খেজুর বরাদ্দের তথ্যটি আলাদাভাবে আলোচিত হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ফেসবুকে পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা চলছে।
লাইভে হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‘বলে রাখা ভালো, আজকে দেবীদ্বারে ৩৯টি বাক্সে মোট ৩১২ কেজি খেজুর এসেছে। প্রতিটি বাক্সে ৮ কেজি করে আছে। এগুলো সরকারি বরাদ্দ। খেজুরগুলো ১৫টি ইউনিয়নের মাদ্রাসাগুলোতে ভাগ করে দেওয়া হবে। প্রত্যেক মাদ্রাসা হয়তো তিন কেজি করে পেতে পারে।’
হাসনাত আবদুল্লাহ আরও বলেন, ‘কিছুদিন পর কোরবানি সামনে রেখে উট ও দুম্বার মাংস আসবে। আমরা চাই, প্রতিটি পয়সা পর্যন্ত যেন জনগণ বুঝে পায়। কোনো মধ্যস্বত্বভোগী বা চেয়ারম্যান-মেম্বার যেন নিজেদের মতো করে কিছু করতে না পারেন।’
ফেসবুক লাইভে হাসনাত আবদুল্লাহ দেবীদ্বারের ১৫টি ইউনিয়ন পরিষদের সচিবদের সতর্ক করে বলেন, শিগগিরই তাঁদের ‘আমলনামা’ নিয়ে বসা হবে। তিনি বলেন, ‘এই সচিবদের মধ্যে দুর্নীতির আখড়া আছে। আপনাদের চেষ্টা-পরিশ্রমকে সম্মান জানাই, একই সঙ্গে আপনাদের বিরুদ্ধে আসা অভিযোগগুলো না থাকুক, সেটাও আমরা চাই। এক পয়সাও যেন কারসাজি না হয়।’ দুর্নীতি ও অনিয়মে জড়িত পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরও ছাড় দেওয়া হবে না বলে তিনি জানান।
২১ দিনে যেসব উদ্যোগ নিলেন হাসনাত আবদুল্লাহ
সংসদ সদস্য হিসেবে ২১ দিনের কাজের বর্ণনা দিতে গিয়ে হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পর আইনশৃঙ্খলা সমন্বয় কমিটিসহ প্রশাসনের প্রতিটি শাখার সঙ্গে সভা করেছেন।
হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, দেবীদ্বারের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো রাস্তাঘাট। বর্তমানে সড়ক ও জনপথ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার (পিআইও) অধীনে আটটি প্রকল্পের মাধ্যমে সড়ক উন্নয়নের কাজ চলছে।
হাসনাত বলেন, দেবীদ্বারে বর্তমানে ৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণকাজ চলছে। সংসদীয় আসনটির একটি পৌরসভার জন্য ৩ হাজার ৮১টি ও ১৫টি ইউনিয়নের জন্য ২০ হাজার ৬৩৫টি ভিজিএফ কার্ড এসেছে। কার্ডধারী প্রত্যেকে ১০ কেজি করে চাল পাবেন। এই চাল বিতরণের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইউনিয়ন চেয়ারম্যানদের নামও প্রকাশ করেন হাসনাত আবদুল্লাহ। প্রকৃত প্রান্তিক মানুষই যাতে এই কার্ড পান, সেটি নিশ্চিত করার আহ্বান জানান তিনি।
গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কারের ১০টি প্রকল্পের জন্য ‘কাজের বিনিময়ে খাদ্য’ (কাবিখা) প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা-৪ আসনে ৫১ হাজার ৩০০ মেট্রিক টন চাল এসেছে বলেও জানান হাসনাত আবদুল্লাহ। এর বাইরে দুটি খাল খনন এবং যুবক ও নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্যোগের কথাও লাইভে তুলে ধরেন তিনি।