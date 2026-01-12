খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মুহাম্মাদ মামুনুল হকের সঙ্গে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। ঢাকা, ১২ জানুয়ারি ২০২৬
রাজনীতি

মামুনুল হকের সঙ্গে নাহিদ ইসলামের বিশেষ সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন ১১–দলীয় নির্বাচনী সমঝোতায় থাকা বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মুহাম্মাদ মামুনুল হকের সঙ্গে বিশেষ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। ১১–দলীয় সমঝোতার নির্বাচনী কৌশলের পাশাপাশি গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে জনমত গঠন নিয়েও তাঁরা আলোচনা করেছেন।

আজ সোমবার বিকেলে রাজধানীর মোহাম্মদপুরে মামুনুল হকের ব্যক্তিগত কার্যালয়ে ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা করেন দুই নেতা। দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সমীকরণ এবং ভবিষ্যৎ করণীয় নিয়েও তাঁরা কথা বলেন। পরে দুই দলই পৃথকভাবে বৈঠকের বিষয়টি জানিয়েছে।

এনসিপির পক্ষ থেকে এক বার্তায় বলা হয়, ১১–দলীয় জোটের অন্যতম সঙ্গী বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হকের সঙ্গে এক বিশেষ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। এ সময় আগামী নির্বাচন, গণভোট ও সমসাময়িক রাজনৈতিক বিষয়াবলি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়।

পরে খেলাফত মজলিসের পক্ষ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মামুনুল হক ও নাহিদ ইসলামের ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকে দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সমীকরণ এবং ভবিষ্যৎ করণীয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিশেষ করে চলমান ১১–দলীয় সমঝোতার কৌশল নির্ধারণ, পারস্পরিক বোঝাপড়া জোরদার করা এবং সমন্বিত রাজনৈতিক উদ্যোগের বিভিন্ন দিক নিয়ে ফলপ্রসূ মতবিনিময় হয়েছে।

দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষা, জন–আকাঙ্ক্ষা পূরণের ক্ষেত্রে একীভূত রাজনৈতিক অবস্থান গড়ে তোলা এবং গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে জনমত গঠনের ওপর বৈঠকে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয় বলেও বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

