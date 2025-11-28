খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করে ফুল পাঠিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী

বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করে দুটি ফুলের তোড়া পাঠিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী।
গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে ঢাকার পাকিস্তান দূতাবাসের কর্মকর্তা ফুলের তোড়া পৌঁছে দেন।
আনুষ্ঠানিকভাবে এই ফুল গ্রহণ করেন বিএনপির চেয়ারপারসনের একান্ত সচিব এ বি এম আবদুস সাত্তার।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
খালেদা জিয়া রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ২৩ নভেম্বর রাত ৮টার দিকে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন। তাঁর দ্রুত সুস্থতার জন্য আজ শুক্রবার জুমার নামাজের পর দেশব্যাপী বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে বিএনপি।