বিএনপি নেতা এহছানুল হক মিলন, আজ শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে
বিএনপি নেতা এহছানুল হক মিলন, আজ শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে
রাজনীতি

বিদেশ যেতে কেন বাধা দেওয়া হলো, প্রশ্ন বিএনপি নেতা মিলনের

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ইমিগ্রেশনে বাধা পেয়ে বিদেশে যেতে না পেরে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে তার ব্যাখ্যা দাবি করেছেন বিএনপি নেতা এহছানুল হক মিলন।

আজ শুক্রবার তিনি জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে বলেছেন, ‘আমি সরকারের কাছে জানতে চাই, কেন আমাকে বিদেশে যেতে দেওয়া হলো না?’

খালেদা জিয়ার ২০০১ সালের সরকারের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক গতকাল সকালে থাইল্যান্ডে রওনা হওয়ার আগে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশন বিভাগ তাঁকে আটকে দেয়। ফলে তিনি আর বিদেশে যেতে পারেননি। কী কারণে তাঁকে আটকে দেওয়া হলো, এ বিষয়ে সরকারি কোনো ভাষ্য পাওয়া যায়নি।

এর ব্যাখ্যা চেয়ে ডাকা সংবাদ সম্মেলনে এহছানুল হক আওয়ামী লীগ সরকার আমলে ১৫ বছর বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াসহ বিরোধী দলের নেতাদের বিভিন্ন সময় বিদেশে যেতে বাধা দেওয়ার ঘটনাগুলো তুলে ধরেন।

বিদেশযাত্রায় বাধা পেয়ে ক্ষুব্ধ হলেও এ জন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে দায়ী করছেন না এহছানুল হক। তাঁর ধারণা, কোনো ‘ভুল’ তথ্যের ভিত্তিতে তাঁকে আটকানো হয়েছে।

এহছানুল হক বলেন, ‘এই সরকার মহান চব্বিশের গণ–অভ্যুত্থানের সরকার। আমার দল বিএনপি শুরু থেকেই প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ও তাঁর নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সমর্থন দিয়ে আসছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এই সরকারের কোনো সংস্থা বা বিভাগ কারও ভুল তথ্য বা ষড়যন্ত্রে বিভ্রান্ত হবে না। আমিসহ দেশের সব নাগরিকের সাংবিধানিক, নাগরিক ও মানবিক অধিকার রক্ষায় তারা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।’

চাঁদপুর থেকে নির্বাচিত সাবেক এই সংসদ সদস্য বলেন, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় তিনি সচেষ্ট আছেন এবং থাকবেন। দেশ ও মানুষের কল্যাণে সরকারকে সহযোগিতা করতেও তিনি প্রস্তুত।

আরও পড়ুন