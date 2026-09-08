জাতীয় সংসদ অধিবেশন
জাতীয় সংসদ অধিবেশন
রাজনীতি

আরও ৫ সংসদীয় কমিটি গঠন, সভাপতি পদ পায়নি বিরোধী দল

বিশেষ প্রতিবেদকঢাকা

আরও পাঁচটি মন্ত্রণালয়–সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন করেছে জাতীয় সংসদ। এসব কমিটির কোনোটিতেও বিরোধী দল থেকে সভাপতি করা হয়নি।

এদিকে নিজ মন্ত্রণালয়–সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির বাইরে অন্য মন্ত্রণালয়–সম্পর্কিত কমিটিতে প্রতিমন্ত্রীদের এবং হুইপদের সদস্য করা নিয়ে কিছুটা উষ্মা প্রকাশ করেছেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। বিষয়টি নিয়ে ভবিষ্যতে সতর্ক থাকতে চিফ হুইপকে অনুরোধ করেন তিনি।

আজ মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম মনি পাঁচটি সংসদীয় কমিটি গঠন ও দুটি পুনর্গঠনের প্রস্তাব করেন। সেগুলো ভোটে পাস হয়।

৩৯টি মন্ত্রণালয়–সম্পর্কিত এবং ১১টি বিষয়ভিত্তিক কমিটি মিলিয়ে জাতীয় সংসদে মোট ৫০টি স্থায়ী কমিটি আছে। এখন পর্যন্ত ৪৫টি কমিটি গঠন করা হয়েছে (৩৬টি মন্ত্রণালয়–সম্পর্কিত, ৯টি বিষয়ভিত্তিক)। এর মধ্যে শুধু সরকারি হিসাব কমিটির সভাপতি করা হয়েছে বিরোধী দল থেকে।

এখন পর্যন্ত গঠন করা কমিটিগুলোর মধ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলমকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়–সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য করা হয়েছে। সাধারণত নিজ মন্ত্রণালয়–সম্পর্কিত কমিটির সদস্য হন মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীরা। তাঁদের অন্য কোনো মন্ত্রণালয়–সম্পর্কিত কমিটির সদস্য করা হয় না। এর বাইরে সরকারদলীয় চারজন হুইপকে চারটি সংসদীয় কমিটির সভাপতি করা হয়েছে।

আজ কমিটি গঠন শেষে চিফ হুইপকে উদ্দেশ করে স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেন, ‘একটি বিষয় আমি লক্ষ করেছি যে এই কমিটিগুলো যখন গঠন করা হয়, স্পিরিট হলো কমিটির চেয়ারম্যান বেসরকারি সদস্য হবেন এবং মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী পদে যাঁরা আছেন তাঁরা সদস্য হিসেবে থাকবেন। কিন্তু আমি লক্ষ করেছি যে কয়েকটি মন্ত্রণালয়ে সদস্যপদে প্রতিমন্ত্রী, হুইপ—এ ধরনের উচ্চপদস্থ এবং সরকারি সুযোগ-সুবিধাভোগী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু স্পিরিট হলো এবং সংসদের প্রথা হলো বেসরকারি সদস্যরাই সদস্যপদে থাকবেন এবং মন্ত্রীও একজন সদস্য থাকবেন। এই বিষয়টি ভবিষ্যতে কমিটি গঠনকালে বিবেচনা করার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি।’

পাঁচ কমিটির সভাপতি যাঁরা

আজ গঠিত পাঁচটি কমিটির মধ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়–সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি করা হয়েছে নোয়াখালী-৪ আসনের সংসদ সদস্য মো. শাহজাহানকে। তিনি বেসরকারি সদস্যদের বিল এবং বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব–সম্পর্কিত কমিটিরও সভাপতি।

প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়–সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি করা হয়েছে গাজীপুর–৫ আসনের সংসদ সদস্য এ কে এম ফজলুল হক মিলনকে।

রেলপথ মন্ত্রণালয়–সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি হয়েছেন খুলনা–৫ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আলী আসগার।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়–সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি হয়েছেন হুইপ এম রুহুল কুদ্দুস তালুকদার।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়–সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি করা হয়েছে গাজীপুর–৩ আসনের সংসদ সদস্য এসএম রফিকুল ইসলামকে।

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