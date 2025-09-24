যুবলীগ নেতা মিজানুর রহমান মুক্তি পাওয়ার পর তাঁকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান দলের স্থানীয় নেতা–কর্মীরা
রাজনীতি

নিউইয়র্কে ডিম ছোড়ার ঘটনার পর আটক যুবলীগ নেতা ছাড়া পেয়েছেন

লেখা: তোফাজ্জল হোসেন, নিউইয়র্ক

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেনকে ডিম ছোড়ার ঘটনার পর আটক যুবলীগ নেতা মিজানুর রহমান জামিনে ছাড়া পেয়েছেন। কুইন্স কাউন্টি ক্রিমিনাল কোর্ট তাঁকে মঙ্গলবার নিউইয়র্কের স্থানীয় সময় রাত নয়টায় জামিনে মুক্তি দেয়। এ সময় আওয়ামী লীগের নেতা–কর্মীরা তাঁকে ফুল দিয়ে বরণ করেন এবং স্লোগান দেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা তাঁকে ফোন করে অভিবাদন জানিয়েছেন বলে জানান মিজান।

মিজানুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ‘আদালতে বিচারকের সামনে আমাকে হাজির করার কথা ছিল রাত ১১টায়। আওয়ামী লীগের শতাধিক কর্মীর ভিড় এড়াতে আদালত আমাকে সাড়ে আটটায় বিচারকের সামনে উপস্থিত করেন। আমার সম্পর্কে আনা অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ায় আদালত আমাকে জামিনে মুক্তি দেন এবং আগামী মাসে কোর্টে যাওয়ার জন্য তারিখ দেন। আমার নামে মামলা করা জাহিদ খানকে আমি চিনিও না। আমার ধারণা, এয়ারপোর্টের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পিতভাবে আমাকে আটক করানো হয়েছে মিথ্যা মামলায়।’

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে সফররত অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহম্মদ ইউনূসের প্রতিনিধিদলে থাকা আখতার হোসেনের গায়ে ডিম ছোড়েন মিজানুর রহমান। জন এফ কেনেডি বিমানবন্দরের ৪ নম্বর টার্মিনালে ২২ সেপ্টেম্বর সোমবার বিকেল পাঁচটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। রাত সাড়ে নয়টার দিকে জ্যাকসন হাইটসের বাংলাদেশ স্ট্রিট থেকে পুলিশ মিজানকে আটক করে।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উপদপ্তর সম্পাদক শিবলী সাদিক বলেন, ‘সোমবার রাতে আমরা সারা দিনের সফল বিক্ষোভের পর আনন্দ করছিলাম। তখন বিএনপির এক সমর্থক মিথ্যা অভিযোগ করে পুলিশ ডেকে এনে মিজানকে গ্রেপ্তার করায়।’

