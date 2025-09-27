ডাকসু নির্বাচনকে বিতর্কিত করার চেষ্টা শিক্ষার্থীদের রায়কে অসম্মানের শামিল

ইউনিভার্সিটি টিচার্স লিংক (ইউটিএল) নামের একটি সংগঠনের সংবাদ সম্মেলন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার দুই সপ্তাহ পর কিছু ছাত্র ও শিক্ষক সংগঠন এ নির্বাচনকে বিতর্কিত করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছে ইউনিভার্সিটি টিচার্স লিংক (ইউটিএল) নামের একটি সংগঠন। এ ধরনের তৎপরতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০ হাজার শিক্ষার্থীর স্বাধীন রায়কে অসম্মানের শামিল বলে মন্তব্য করেছে সংগঠনটি।

আজ শনিবার বিকেলে ডাকসু ভবনের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথাগুলো বলেন ইউটিএল নেতারা। এ সময় সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় তিনটি দাবিও তুলে ধরেন তাঁরা।

চলতি বছরের ২৬ জুলাই আত্মপ্রকাশ করে ইউনিভার্সিটি টিচার্স লিংক (ইউটিএল) নামের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের এই সংগঠনটি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক মো. আতাউর রহমান বিশ্বাসকে আহ্বায়ক করে ৫৩ সদস্যের একটি কমিটি ঘোষণা করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে ইউটিএলের আহ্বায়ক আতাউর রহমান বলেন, শিক্ষকদের সংগঠন হিসেবে ইউটিএল মনে করে, ডাকসু শুধু ছাত্র নেতৃত্বের মঞ্চ নয়, বরং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক একাডেমিক পরিবেশ, নিরাপত্তা, নীতি ও গণতান্ত্রিক চর্চার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত।

লিখিত বক্তব্যে আতাউর রহমান বলেন, ‘আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছি, নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার দুই সপ্তাহ পর কিছু ছাত্রসংগঠন ও শিক্ষকদের ফোরাম/সংগঠন নির্বাচনকে বিতর্কিত করার চেষ্টা শুরু করেছে। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০ হাজার শিক্ষার্থীর স্বাধীন রায়কে অসম্মান এবং গণতান্ত্রিক অর্জনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার একটি সুপরিকল্পিত প্রয়াস ব্যতীত আর কিছুই নয়।’

এ সময় ইউটিএলের কিছু পর্যবেক্ষণ সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরা হয়। তাদের দাবি, নির্বাচনের দিনটি ছিল উৎসবমুখর, আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক চর্চার সজীব উদাহরণ। কেন্দ্রে উপস্থিতি, ব্যালট গ্রহণ ও সার্বিক ক্যাম্পাসের পরিবেশ প্রমাণ করেছে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দায়িত্বশীল, সচেতন এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসী।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, জাতীয়তাবাদী শিক্ষকদের সংগঠন সাদা দল ডাকসু নির্বাচন নিয়ে হতাশাজনক বিবৃতি দিয়েছে। জুলাই–পরবর্তী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামোতে সংগত কারণে সাদা দল নেতৃত্ব দিচ্ছে। ইউটিএল মনে করে, আধিপত্যবাদী চিন্তা শিক্ষার্থীদের স্বাধীন মতপ্রকাশকে সীমিত করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্তচিন্তার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে।

সংবাদ সম্মেলন থেকে দাবি করা তিনটি দাবির মধ্যে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন–সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উত্থাপিত অযৌক্তিক প্রশ্নের সুরাহা করা; সাদা দলের শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে পরিচালিত নির্বাচনকে সাদা দলের প্যাডে দেওয়া বিবৃতি প্রত্যাহার এবং ডাকসু নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে যেসব তৎপরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, সেগুলোর বিষয়ে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

