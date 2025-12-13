নির্বাচন কমিশন
রাজনীতি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

ছুটির দিনেও খোলা থাকবে রিটার্নিং ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়

বাসস

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটির দিনেও সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী কার্যালয়গুলো খোলা রাখার নির্দেশনা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

আজ শনিবার ইসি সচিবালয়ের উপসচিব (নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা) মোহাম্মদ মনির হোসেন স্বাক্ষরিত এ–সংক্রান্ত একটি পরিপত্র জারি করা হয়েছে।

পরিপত্রে বলা হয়, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর সময়সূচি অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রিটার্নিং ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় খোলা থাকবে। এর পাশাপাশি আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়, সিনিয়র জেলা/জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার অফিস এবং উপজেলা/থানা নির্বাচন কর্মকর্তার অফিসও খোলা রাখতে বলা হয়েছে।

নির্দেশনা অনুযায়ী সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটির দিনে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এসব কার্যালয় খোলা এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা–কর্মচারীদের উপস্থিতি থাকতে হবে।

পরিপত্রে আরও বলা হয়, মনোনয়নপত্র দাখিল ও বাছাই এবং বাছাই বা গ্রহণের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে দায়েরকৃত আপিল নিষ্পত্তি, প্রার্থিতা প্রত্যাহার, প্রতীক বরাদ্দ ও এ–সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এবং নির্বাচনসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণের সুবিধার্থে সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটির দিনে উল্লিখিত অফিসসমূহ খোলা রাখা এবং প্রয়োজনে অফিস সময়ের পরও অফিস খোলা রাখার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

তবে পরিপত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন এবং প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন বিকেল ৫টার পর কোনো মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হবে না। একইভাবে কোনো প্রার্থী প্রার্থিতাও প্রত্যাহার করতে পারবেন না।

