৫০টি থেকে এনসিপিকে প্রতীক বেছে নিতে বলেছে ইসি, কিন্তু শাপলার আশা ছাড়ছে না দলটি

নিবন্ধনের জন্য করা আবেদন প্রাথমিক পর্যালোচনায় বিবেচিত হওয়ার বিষয়টি জাতীয় নাগরিক পার্টিকে (এনসিপি) আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। তবে এনসিপির চাওয়া অনুযায়ী শাপলা প্রতীক তাদের দেওয়া যাচ্ছে না। এ বিষয়টি জানিয়ে বরাদ্দযোগ্য ৫০টি প্রতীকের মধ্য থেকে পছন্দের প্রতীক বেছে নিয়ে তা আগামী ৭ অক্টোবরের মধ্যে জানানোর অনুরোধ করে এনসিপিকে চিঠি দিয়েছে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। এই চিঠির প্রতিক্রিয়ায় এনসিপি বলছে, তারা চিঠির জবাব দেবে। তবে শাপলা প্রতীক না দেওয়ার বিষয়টি ‘রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা’ করবে।
গত ৩০ সেপ্টেম্বর এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বরাবর চিঠিটি পাঠিয়েছে ইসি। এতে বলা হয়, ‘এনসিপির ২২ জুন, ৩ আগস্ট ও ২৪ সেপ্টেম্বরের বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে, এনসিপি নামের দলটির নিবন্ধনের জন্য করা আবেদন প্রাথমিক পর্যালোচনায় বিবেচিত হয়েছে। আবেদনপত্রে প্রতীক হিসেবে পছন্দের ক্রম অনুযায়ী শাপলা, কলম ও মোবাইল উল্লেখ করা হয়। পরের দুটি আবেদনে তা পরিবর্তন করা হয়। উল্লেখ্য, নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮-এর বিধি ৯(১) অনুযায়ী প্রার্থিত শাপলা প্রতীকের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নেই। এ অবস্থায় প্রতীকের তালিকা থেকে বরাদ্দ হয়নি, এমন একটি প্রতীক পছন্দ করে নির্বাচন কমিশনকে ৭ অক্টোবরের মধ্যে লিখিতভাবে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।’
চিঠিতে ২২ জুন, ৩ আগস্ট ও ২৪ সেপ্টেম্বরের যে বিষয় ও সূত্রের উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে গত ২২ জুন ইসিতে নিবন্ধনের আবেদন জমা দিয়েছিল এনসিপি। তখন তারা দলীয় প্রতীক হিসেবে শাপলা, কলম ও মোবাইল প্রতীক চেয়েছিল। কিন্তু ৩ আগস্ট ইসি সচিব বরাবর আরেক আবেদনে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম পছন্দের প্রতীকে সংশোধনী এনে শাপলা, সাদা শাপলা ও লাল শাপলা চান। সর্বশেষ ২৪ সেপ্টেম্বর আরেকটি আবেদনে শাপলা, সাদা শাপলা অথবা লাল শাপলাকে নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে তালিকাভুক্ত করে এনসিপির অনুকূলে এই তিন প্রতীকের যেকোনো একটি বরাদ্দের আবেদন জানিয়েছিল দলটি।
এনসিপিকে পাঠানো ইসির চিঠিতে নতুন রাজনৈতিক দলের জন্য বরাদ্দযোগ্য ৫০টি প্রতীকের তালিকা যুক্ত করা হয়েছে। এগুলো হলো আলমিরা, উটপাখি, কলম, কলস, কাপ-পিরিচ, কম্পিউটার, কলা, খাট, ঘুড়ি, চার্জার লাইট, চিংড়ি, চশমা, জগ, জাহাজ, টিউবওয়েল, টিফিন ক্যারিয়ার, টেবিল, টেবিল ঘড়ি, টেলিফোন, তবলা, তরমুজ, থালা, দালান, দোলনা, প্রজাপতি, ফুটবল, ফুলের টব, ফ্রিজ, বক, বাঁশি, বেঞ্চ, বেগুন, বালতি, বেলুন, বৈদ্যুতিক পাখা, মগ, মাইক, ময়ূর, মোবাইল ফোন, মোড়া, মোরগ, লাউ, লিচু, শঙ্খ, সেলাই মেশিন, সোফা, স্যুটকেস, হরিণ, হাঁস ও হেলিকপ্টার।
এনসিপির নিবন্ধন–সংক্রান্ত বিষয়গুলো দেখভালের দায়িত্বে থাকা নেতাদের একজন দলটির যুগ্ম সদস্যসচিব জহিরুল ইসলাম। পছন্দের প্রতীক জানতে চেয়ে ইসির চিঠির প্রতিক্রিয়ায় তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই চিঠির জবাব দেব। কিন্তু শাপলা প্রতীক চেয়ে আমাদের আগের দুটি চিঠি বা আবেদন নিষ্পত্তি না করেই ইসি এই চিঠি দিয়েছে। আমরা মনে করি, এই ইসির এই পদক্ষেপ আইনানুগ হয়নি। তারা একটা কৌশলী পদক্ষেপ নিয়েছে। ইসির মতো একটা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে এটা অনাকাঙ্ক্ষিত। তাদের উচিত ছিল, আমাদের আগের দুটি দরখাস্ত নিষ্পত্তি করে এ রকম একটা চিঠির দিকে এগোনো।’
জহিরুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা চিঠির একটা জবাব দেব। আর শাপলা প্রতীকের বিষয়টা আমরা রাজনৈতিকভাবেই মোকাবিলা করার চিন্তা করছি।’