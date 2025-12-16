সন্ধ্যায় রাজধানীর শাহবাগে ছাত্রদল আয়োজিত ‘বিজয়ের পতাকা মিছিল’ শেষে বক্তব্য দেন দলটির সভাপতি রাকিবুল ইসলাম
যারা দিল্লি ও পিন্ডির রাজনীতি করতে চায়, তাদের লাল কার্ড দেখিয়েছে ছাত্রদল: রাকিবুল

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম বলেছেন, যারা দিল্লি ও পিন্ডির রাজনীতি করতে চায়, বিজয়ের পতাকা মিছিলের মধ্য দিয়ে তাদের লাল কার্ড দেখিয়েছে ছাত্রদল। এই মিছিল প্রমাণ করেছে, ছাত্রদল সব অপশক্তির বিরুদ্ধে এককভাবে সংগ্রামে সক্ষম।

আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানীর শাহবাগে ছাত্রদল আয়োজিত ‘বিজয়ের পতাকা মিছিল’ শেষে রাকিবুল ইসলাম এসব কথা বলেন।

এর আগে বিকেল চারটার দিকে নাইটিঙ্গেল মোড় থেকে পতাকা মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি পুরানা পল্টন, জাতীয় প্রেসক্লাব, দোয়েল চত্বর, টিএসসি হয়ে শাহবাগে এসে শেষ হয়।

মিছিলে ছাত্রদলের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, মহানগরসহ অন্যান্য ইউনিটের নেতা-কর্মীরা অংশ নেন।

ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা হাতে পতাকা, মাথায় ব্যান্ড, গায়ে ছাত্রদলের দলীয় ও ধানের শীষের লোগোসংবলিত ব্যাজ পরে মিছিলে অংশ নেন। কয়েকজন মিলে বড় পতাকা ধরে মিছিলে হাঁটেন।

বিজয়ের পতাকা মিছিলে ‘ষড়যন্ত্র হয়নি শেষ, সজাগ থাকো বাংলাদেশ’, ‘দিল্লি নয়, পিন্ডি নয়, সবার আগে বাংলাদেশ’ সহ বিভিন্ন স্লোগান দেওয়া হয়।

এর আগে নয়াপল্টনে ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন সাংবাদিকদের বলেন, ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে একটি শ্রেণির উদয় হয়েছে, যারা মুক্তিযুদ্ধের নতুন বয়ান তৈরি করেছে। শিক্ষার্থী ও নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে হবে।

নাছির উদ্দীন বলেন, গত বছরের জুলাই-আগস্টের ঘটনাপ্রবাহ পাঁচ দশক পরেও যদি বিকৃত হয়, তাহলে গণ–অভ্যুত্থানের স্পিরিট ব্যাহত হবে। দেশের মানুষের জন্য ৫২, ৭১, ৯০, ২৪ সবই গুরুত্ববহ। এগুলোকে ধারণ করে ছাত্রদল সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চায়।

জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে বিভিন্ন বয়ান তৈরি করা হচ্ছে উল্লেখ করে ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক বলেন, আওয়ামী লীগ গত কয়েক বছরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ব্যবসা করে মুক্তিযুদ্ধকে নিজেদের সম্পত্তি হিসেবে তৈরি করেছিল। জামায়াতে ইসলামীও মুক্তিযুদ্ধকে ভারতীয় বয়ান হিসেবে তৈরি করে দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করছে।

নাছির উদ্দীন আরও বলেন, যত ষড়যন্ত্রই হোক না কেন, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ধারায় দ্রুত ফিরবে। সেই গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করার জন্য একটি মহল বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্র করছে। এর অংশ হিসেবে ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ওসমান হাদিকে গুলিবিদ্ধ করা হয়েছে। সব ষড়যন্ত্র ভেদ করে দেশের মানুষ দ্রুত একটি জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করবে।

