মুঠোফোন নিয়ে ভোটার-প্রার্থী-সাংবাদিক ভোটকেন্দ্রে যেতে পারবেন: ইসি সচিব

ভোটকেন্দ্রের ৪০০ গজের মধ্যে মুঠোফোন নেওয়া নিয়ে ভুল–বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। তিনি বলেছেন, ‘এটা আমরা সংশোধন করে দিচ্ছি। মুঠোফোন নিয়ে ভোটাররা ভেতরে যাবেন, প্রার্থী ও তাঁদের এজেন্টরা যাবেন। তবে গোপন কক্ষে তাঁরা ছবি তুলবেন না।’
ইসি সচিব আরও বলেন, নির্বাচন কমিশন যা বোঝাতে চেয়েছিল, সেটা তারা বোঝাতে পারেনি। তাই ভুল–বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি বলেন, ‘এই পরিপত্র আমরা সংশোধন করে দিচ্ছি, যাতে কোনো প্রকার দ্বিধা না থাকে।’
আজ সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলেন ইসি সচিব।
গতকাল রোববার নির্বাচন কমিশনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ভোটকেন্দ্রের ৪০০ গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে ফোন নিয়ে যাওয়া যাবে না। এ ঘোষণা জানাজানির পর ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। আজ সন্ধ্যার মধ্যে সিদ্ধান্ত পাল্টানো না হলে নির্বাচন কমিশন ঘেরাও করার হুমকি দিয়েছিলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।
এরপর সন্ধ্যায় নির্বাচন কমিশন সচিব ভোটকেন্দ্রে মুঠোফোন নিয়ে নির্বাচন কমিশনের অবস্থান স্পষ্ট করলেন। তবে পোলিং এজেন্ট, পোলিং অফিসার, অ্যাসিট্যান্ট প্রিজাইডিং অফিসারদের কাছে মুঠোফোন থাকবে না বলে জানিয়েছেন তিনি।
ভোটকেন্দ্রে সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকেরাও মুঠোফোন নিয়ে যেতে পারবেন উল্লেখ করে ইসি সচিব বলেন, ‘সংবাদকর্মীরা বা অবজারভাররা (পর্যবেক্ষক) এটা নিয়ে ভেতরে যেতে পারবেন কি না, বিষয়টা আমি নিশ্চিত করছি যে আপনারা নিয়ে যেতে পারবেন।’
এখন পর্যন্ত নির্বাচন–সংশ্লিষ্ট কাজে দেশে ৫৪০ জন বিদেশি পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিক এসেছেন বলে জানান ইসি সচিব। তিনি বলেন, ৫৪০ জনের মধ্যে ইসির আমন্ত্রণে এসেছেন বিভিন্ন দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার ৬০ জন সদস্য। এ ছাড়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা থেকে আসছেন ৩৩০ জন এবং ৪৫টি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম থেকে এসেছেন প্রায় ১৫০ জন সাংবাদিক। এসব সদস্য রাজধানীর একটি হোটেলে অবস্থান করছেন।
নির্বাচনে ভোট গণনায় কত সময় লাগবে বা অতিরিক্ত সময় লাগবে কি না, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে ইসি সচিব বলেন, ‘নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণায় দেরি হওয়ার যৌক্তিক কারণ নেই। তবে যতগুলো ব্যালটে ভোট গ্রহণ হবে, সেগুলো গণনা শেষ করতে যে সময় লাগে, সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।’ ইসি সচিব মনে করেন, ভোট গণনায় তিন দিন বা পাঁচ দিন লাগার কোনো আশঙ্কা নেই।
সচিব জানান, আদালতের নির্দেশে ইসি ফরিদপুর-১ আসনের ব্যালট সংশোধন করেছে। এ ছাড়া বিভিন্ন আসনে আদালতের নির্দেশে পুনরায় ব্যালট ছাপা হয়েছে।