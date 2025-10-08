রাষ্ট্রদূতেরা যে কারও বাসায় যেতে পারেন: তৌহিদ হোসেন

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন বলেছেন, রাষ্ট্রদূতেরা যে কারও বাসায় যেতে পারেন। তবে তাঁরা কী নিয়ে কথাবার্তা বলেছেন, কী প্রত্যাশা করেছেন, তা নিয়ে কনট্রোভার্সি (বিতর্ক) থাকতে পারে।
আজ বুধবার বিকেলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা। সম্প্রতি সাবেক বন ও পরিবেশমন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরীর সঙ্গে নরডিক অঞ্চলের তিন দেশের রাষ্ট্রদূতেরা বৈঠক করেন।
আওয়ামী লীগের সাবেক এক মন্ত্রীর বাসায় তিন রাষ্ট্রদূতের বৈঠক নিয়ে আপনারা অবগত কি না, যে রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে, এমন এক দলের নেতার সঙ্গে কূটনীতিকদের বৈঠককে কীভাবে দেখছেন, সে প্রশ্ন করা হয়েছিল পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনকে।
জবাবে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, তাঁরা তো একজন ব্যক্তির বাসায় গেছেন। তিনি অপরাধী হলে তো তাঁকে নিশ্চয় কাস্টডিতে (নিরাপত্তা হেফাজতে) রাখা হতো। তা তো হয়নি।
রাষ্ট্রদূতেরা আসলে যে কারও বাসায় যেতে পারেন উল্লেখ করে দীর্ঘ সময় কূটনীতিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসা তৌহিদ হোসেন বলেন, ‘আমি তো কলকাতায় রাষ্ট্রদূত না, এক ধাপ নিচে ছিলাম। আমি যে কারও বাসায় গিয়েছি, সমস্যা নেই। তবে তাঁরা কী নিয়ে কথাবার্তা বলেছেন, কী প্রত্যাশা করেছেন, তা নিয়ে কনট্রোভার্সি (বিতর্ক)থাকতে পারে। তবে অন দ্য ফেস অব ইট গেছেন তাঁরা, এটা নিয়ে তাঁদের আমার তেমন বলার কিছু নেই।’
প্রসঙ্গত, গত মঙ্গলবার দৈনিক কালবেলায় ‘সাবের হোসেন চৌধুরীর বাসায় তিন রাষ্ট্রদূতের বৈঠক’ শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়, ঢাকায় নরওয়ের রাষ্ট্রদূত হ্যাকন আরাল্ড গুলব্রানসেন, সুইডেনের রাষ্ট্রদূত নিকোলাস লিনাস রাগনার উইকস এবং ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত ক্রিশ্চিয়ান ব্রিক্স মোলার সাবের হোসেনের গুলশানের বাড়িতে যান।