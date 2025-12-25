তারেকের প্রত্যাবর্তন রাজনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব রাখবে: চরমোনাই পীর

দীর্ঘ নির্বাসিত জীবন থেকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির ও চরমোনাই পীর সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম। তিনি বলেছেন, তারেক রহমানের আগমন দেশের রাজনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব রাখবে। কারণ, দেশের রাজনীতিতে একধরনের অস্থিরতা বিরাজ করছিল। বিশেষ করে বিএনপির মতো বৃহৎ একটি দল সরাসরি নেতৃত্ববঞ্চিত ছিল। তারেক রহমানের আগমনে সেই শূন্যতা পূরণ হবে।
আজ বৃহস্পতিবার তারেক রহমান দেশে ফেরার পর এক প্রতিক্রিয়ায় রেজাউল করিম এ কথা বলেন।
চরমোনাই পীর বলেন, ১৭ বছর পর তারেক রহমানের ফিরে আসার পেছনে আরেকটি নির্মম সত্য আছে, সেটি হলো সহিংস ও প্রতিহিংসার রাজনীতি। পতিত ফ্যাসিস্টের প্রতিহিংসার শিকার হয়ে তাঁকে নির্বাসনে থাকতে হয়েছে। জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে প্রতিহিংসা চিরতরে উৎখাত হোক, সেই প্রচেষ্টা তারেক রহমানসহ সবার চালিয়ে যেতে হবে। আশা করি, তারেক রহমান দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির সুস্থতায় অবদান রাখবেন।
সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম বলেন, ‘তারেক রহমান তাঁর বক্তব্যে নিজস্ব পরিকল্পনা থাকার কথা বলেছেন। সেই পরিকল্পনায় ইতিবাচক সুষ্ঠু রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশ এবং ফ্যাসিবাদের চিরস্থায়ী বিলোপের বন্দোবস্ত থাকবে বলে আশা করি।’
জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের পরও দীর্ঘদিন তারেক রহমান দেশের বাইরে থাকার পেছনে কিছু অস্পষ্ট কারণের আভাস দিয়েছেন উল্লেখ করে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির বলেন, বাংলাদেশের একজন রাজনৈতিক নেতার দেশে আগমন অন্য কারও নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে, এটা মেনে নেওয়া যায় না। এমন কোনো পরিস্থিতি আদৌ থাকলে সবাই মিলে তা প্রতিহত করতে হবে। বিএনপির পক্ষ থেকে বিষয়টি পরিষ্কার করা দরকার।