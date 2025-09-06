গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হককে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দেখার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস
গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হককে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দেখার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস
রাজনীতি

নির্বাচন সামনে রেখে আরও অনেক কিছু দেখতে পাবেন: মির্জা আব্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা

নির্বাচনকে বানচাল করতে মাজারে হামলাসহ চলমান ঘটনাগুলো ঘটানো হচ্ছে বলে দাবি করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস। তিনি বলেন, ‘এগুলো আসলে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। নির্বাচন সামনে রেখে এ ধরনের আরও অনেক কিছু সামনে দেখতে পাবেন। যাতে এই নির্বাচনটা না হয়। একটা শ্রেণির লোক চাচ্ছে যাতে নির্বাচন না হয়।’

আজ শনিবার দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হককে দেখতে যান মির্জা আব্বাস। এরপর তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব কথা বলেন।

মির্জা আব্বাস বলেন, ‘সোশ্যাল মিডিয়ায় কালকে (শুক্রবার) বিশ্বের পরাক্রমশালী একজন নেতার বক্তব্য শুনেছি। তাতে আমার মনে হচ্ছে না দেশে একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় আমরা যাচ্ছি। অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় দেশ এগিয়ে যাচ্ছে।’

সাংবাদিকদের করা এক প্রশ্নের জবাবে মাজারে হামলাসহ চলমান ঘটনাগুলোর নিন্দা জানান মির্জা আব্বাস। তিনি বলেন, ‘সরকারকে দেখা দরকার, এই হামলাগুলো কোত্থেকে হচ্ছে। যদি সেটি না হয়, তাহলে বুঝতে হবে সরকার তাদের কমান্ড ধরে রাখতে পারছে না।’

নুরুল হকের ওপর অমানবিক হামলা চালানো হয়েছে বলে উল্লেখ করে মির্জা আব্বাস বলেন, ‘ভেতরে কী অবস্থা, তা আল্লাহই ভালো বলতে পারবেন। আমি যেটুকু দেখলাম, রক্তপাতটা এখনো হচ্ছে মাঝেমধ্যে নাক দিয়ে। অবস্থা খুব একটা ভালো মনে হচ্ছে না।’

সরকার নুরুল হককে বিদেশে উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঠাবে বলে শুনেছেন উল্লেখ করে বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘এখনো কেন পাঠানো হয়নি, এটি আমার কাছে ভালো লাগল না।’

এ সময় গণ অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান বলেন, ‘এখন পর্যন্ত নুরের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়নি। উন্নত চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে পাঠাবে বলেছিল সরকার। এটি নিয়েও গড়িমসি হচ্ছে।’ গতকাল শুক্রবার জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে হামলার পেছনে তাঁর দলের কোনো নেতা-কর্মী দায়ী নন বলেও দাবি করেন তিনি।

