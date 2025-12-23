প্রার্থী ঘোষণা উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন করে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট। আজ মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর বনানীর একটি হোটেলে
রাজনীতি

১১৯ আসনে ১৩১ প্রার্থী ঘোষণা জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

জাতীয় পার্টি (একাংশ) ও জেপির নেতৃত্বে আত্মপ্রকাশ করা নির্বাচনী জোট জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের পক্ষ থেকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১১৯ আসনে ১৩১ জন প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে কিছু আসনে একাধিক প্রার্থী ঘোষণা করে জোটটি।

প্রার্থী ঘোষণা উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেওয়া হয় জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের পক্ষ থেকে। আজ মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর বনানীর একটি হোটেলে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে প্রার্থীদের নাম পড়ে শোনান জাতীয় পার্টির নির্বাহী চেয়ারম্যান মজিবুল হক চুন্নু।

৯ ডিসেম্বর জাতীয় পার্টির একাংশ ও জাতীয় পার্টির (জেপি) নেতৃত্বে  জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এনডিএফ) জোট হয়।জাতীয় পার্টির আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ও আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর নেতৃত্বাধীন অংশ দুটিসহ মোট ১৮টি দল রয়েছে এই জোটে।

এনডিএফের শরিক দলগুলো হলো জাতীয় পার্টির (জাপা) আনিসুল ইসলামী নেতৃত্বাধীন অংশ, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (জেপি), জনতা পার্টি বাংলাদেশ, তৃণমূল বিএনপি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট, গণফ্রন্ট, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (মহসিন রশিদ), জাতীয় ইসলামিক মহাজোট, বাংলাদেশ স্বাধীন পার্টি, বাংলাদেশ স্বাধীনতা পার্টি, অ্যালায়েন্স ডেমোক্রেটিক পার্টি, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক আন্দোলন, ডেমোক্রেটিক পার্টি, জাতীয় সাংস্কৃতিক জোট, জাসদ (শাহজাহান সিরাজ), ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক পার্টি ও গণ আন্দোলন।

