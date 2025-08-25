শিক্ষা, স্বাস্থ্যে হযবরল অবস্থা, সংস্কার কমিশন করতে হবে: সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

শিক্ষাবিদ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেছেন, শিক্ষায় হযবরল অবস্থা। স্বাস্থ্যে হযবরল অবস্থা। এ দুই খাতে সংস্কার কমিশন করতে হবে।
আজ সোমবার সকালে রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে ‘গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের জন্য সংলাপ: শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য’ শীর্ষক এক সংলাপে অংশ নিয়ে সৈয়দ আনোয়ার হোসেন এ কথাগুলো বলেন। সংলাপটি আয়োজন করে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস)।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সাবেক অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘সংবিধানে অন্তর্বর্তী সরকারের কথা বলা নেই।’ তিনি আরও বলেন, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ কত দিন—একটি টিভি চ্যানেলের টক শোয় অংশ নেওয়া সরকারের একজনের কাছে এ প্রশ্ন করেছিলেন। ওই ব্যক্তি উত্তর দেননি। কেউ দিতেও পারবে না। সবাই জানেন, অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ নির্বাচন পর্যন্ত। কিন্তু সেই নির্বাচন নিয়েও কেউ কেউ সংশয়ে আছেন।
বাজারে গেলে কষ্ট হয় বলে জানান অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন। বলেন, বাজারের ফর্দ শেষ হয় না, কিন্তু মানিব্যাগে টাকা শেষ হয়ে যায়। তিনি বলেন, সব মিলিয়ে দেশে এখন সুশাসন দরকার। সেটা হয়নি বলেই রাষ্ট্রব্যবস্থায় এত বিচ্যুতি।
দেশে কোনো সরকার শিক্ষকদের মর্যাদা দেননি উল্লেখ করে সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, শিক্ষকদের মর্যাদা দিতে হবে। বিগত সরকার শিক্ষকদের বেতন-ভাতা নির্ধারণ করতে গিয়ে তৃতীয় পর্যায়ে নামিয়ে এনেছিল। এরপর শিক্ষকদের আন্দোলন করতে হয়েছে। পদক্রমে একজন সচিবের নিচে একজন অধ্যাপক কেন থাকবেন, এ প্রশ্ন তোলেন তিনি।
সংলাপে অতিথি ছিলেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধূরী এবং বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এ জেড এম জাহিদ হোসেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সিজিএসের সভাপতি জিল্লুর রহমান।