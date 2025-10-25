সরকারের বিরুদ্ধে তিনটি দলকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার অভিযোগ ইসলামী আন্দোলনের

সরকারের বিরুদ্ধে তিনটি দলকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার অভিযোগ করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম। তিনি বলেন, সরকারের আচরণ নির্বাচনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড (সবার সমান সুযোগ) নষ্ট করছে।
আজ শনিবার দুপুরে রাজধানীর পল্টনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নিয়মিত মাসিক বৈঠক চরমোনাই পীর এ কথা বলেন। পরে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বৈঠকের বিষয়ে জানানো হয়।
ইসলামী আন্দোলনের আমির বলেন, লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের অর্থ হলো নির্বাচন পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গের মানসিকতা নিরপেক্ষ থাকা এবং কার্যক্রমে তার প্রতিফলন থাকা। মাঠপর্যায়ে কর্মকর্তাদের মানসিকতা গঠন হয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির ওপরে। তাই নির্বাচনকালীন সরকারকে সব দলের সঙ্গে সমান আচরণ করা উচিত। কিন্তু বর্তমান সরকার নির্দিষ্ট কিছু দলের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ করে যাচ্ছে।
সৈয়দ রেজাউল করীম বলেন, লন্ডনে বিশেষ একটি দলের সঙ্গে বৈঠক করা, জাতিসংঘের বৈঠকে তিনটি দলকে নিয়ে যাওয়া এবং সম্প্রতি তিনটি দলকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার মাধ্যমে সারা দেশে এবং মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের বিশেষ ধারণা দেওয়া হচ্ছে। এটা নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে থাকা মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের পক্ষপাতমূলক আচরণে উৎসাহিত করবে। আগামী নির্বাচনে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।
আগামী নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে মন্তব্য করে চরমোনাই পীর বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারকে অবশ্যই দলনিরপেক্ষ আচরণ করতে হবে।
দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা চলছে মন্তব্য করে ইসলামী আন্দোলনের আমির বলেন, দেশ নিয়ে অব্যাহত ষড়যন্ত্র চলছে। সম্প্রতি ধারাবাহিক অগ্নিকাণ্ড, ধর্মীয় বিষয়ে উসকানি দেওয়ার মাধ্যমে দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা চলছে। এ বিষয়ে সরকারকে সতর্ক আচরণ করতে হবে, বস্তুনিষ্ঠ তদন্ত করে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।
চরমোনাই পীর আরও বলেন, জুলাই সনদ বাস্তবায়নপদ্ধতি নিয়ে এখনো কোনো সুরাহা হয়নি। দ্রুততার সঙ্গে জুলাই সনদ বাস্তবায়নপদ্ধতি নিশ্চিত করতে হবে। তফসিলের আগে গণভোট দিতে হবে। গণহত্যার বিচার করতে হবে। ফ্যাসিবাদের দোসরদের বিচারের আওতায় আনতে হবে।
বৈঠকে অন্যদের মধ্যে ইসলামী আন্দোলনের মহাসচিব মাওলানা ইউনুছ আহমাদ, যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমানসহ কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।