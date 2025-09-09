ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশপথে চেকপোস্ট, নিরাপত্তা জোরদার 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশপথে চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে
রাজনীতি

কিছুক্ষণ পরেই ডাকসু নির্বাচনে ভোট শুরু, কড়া নিরাপত্তা

শুভা জিনিয়া চৌধুরী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শুরু হচ্ছে আর কিছুক্ষণ পরেই। আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে আটটি ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ শুরু হবে। চলবে বিকেল চারটা পর্যন্ত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপথে চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সেখানে মোতায়েন আছে। নিরাপত্তার জন্য টিএসসি এলাকায় পুলিশের একটি নিয়ন্ত্রণকক্ষ করা হয়েছে। পাশাপাশি সব কটি প্রবেশপথে শিক্ষার্থীদের যাতায়াত নির্বিঘ্ন করতে পুলিশ সদস্যরা দায়িত্বপালন করছেন। পাশাপাশি রয়েছেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্যরা।

সকাল সাতটা থেকেই বিভিন্ন কেন্দ্রে দায়িত্বে থাকা স্বেচ্ছাসেবীদের যেতে দেখা গেছে।

ডাকসুতে এবার মোট ভোটার সংখ্যা ৩৯ হাজার ৮৭৪ জন। পাঁচ ছাত্রী হলে ১৮ হাজার ৯৫৯, আর ১৩ ছাত্র হলে এই সংখ্যা ২০ হাজার ৯১৫ জন।

ডাকসুতে ২৮টি পদের বিপরীতে মোট ৪৭১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। যার মধ্যে বিভিন্ন পদে ৬২ জন ছাত্রী রয়েছেন। আর প্রতি হল সংসদে ১৩টি করে ১৮টি হলে মোট পদের সংখ্যা ২৩৪টি। এসব পদে ভোটের লড়াইয়ে নেমেছেন ১ হাজার ৩৫ জন।

