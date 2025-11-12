‘ফ্যাসিবাদী অপশক্তির’ আস্ফালন প্রতিহতে দলগুলোর প্রতি চরমোনাই পীরের আহ্বান

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ‘ঢাকা লকডাউন’ কর্মসূচি ঘিরে পতিত ফ্যাসিবাদের হিংস্র রূপ আবারও দেখা দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম। সব রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ‘আসুন, অপশক্তির যেকোনো আস্ফালনকে শক্তভাবে প্রতিহত করি।’
আজ বুধবার এক বিবৃতিতে চরমোনাই পীর এ আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর পক্ষে বিবৃতিটি গণমাধ্যমে পাঠিয়েছেন ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় প্রচার ও দাওয়াহ সম্পাদক শেখ ফজলুল করীম মারুফ।
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির বলেন, ‘পতিত ফ্যাসিবাদের হিংস্র রূপ আবারও দেখা দিয়েছে। অগ্নিসন্ত্রাস, চোরাগুপ্তা হামলা, ককটেল হামলা করাসহ নানাভাবে ভয়ংকর দানবতুল্য সেই অপশক্তি আবারও মাথাচাড়া দিয়েছে। এই শক্তিকে প্রতিহত করতেই হবে। সে জন্য জনপ্রশাসনের পাশাপাশি সব রাজনৈতিক শক্তিকেও ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের মোকাবিলা করতে হবে।’
মুফতি রেজাউল করীম বলেন, ‘পতিত ফ্যাসিস্ট তাদের কৃতকর্মের জন্য কোনোভাবেই ক্ষমা প্রার্থনা করেনি। এখন তাদের কর্মকাণ্ডে মনে হচ্ছে তারা দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। বিদেশে বসে দেশে সন্ত্রাস উসকে দিচ্ছে। এই অপশক্তির কাছে দেশ, মানুষ ও দেশের সম্পদ মুখ্য নয়, বরং এদের কাছে তাদের দলীয় স্বার্থ রক্ষাই প্রধান বিষয়।’
পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে পূর্ণ সজাগ ও সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে মুফতি রেজাউল করীম বলেন, এসব বাহিনীর মধ্যেও পতিত অপশক্তির কেউ ঘাপটি মেরে থাকতে পারে। সে বিষয়েও সতর্ক থাকতে হবে। সব রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে এলাকাভিত্তিক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়ে মুফতি রেজাউল করীম বলেন, ‘জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি, গণভোটের সময় ইত্যাদি নিয়ে আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক মতভিন্নতা আছে। কিন্তু ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সবার ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নিতেই হবে। তাই আসুন, অপশক্তির যেকোনো আস্ফালনকে শক্তভাবে প্রতিহত করি।’