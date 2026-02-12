নির্বাচন কমিশন (ইসি)
রাজনীতি

দেশের ভেতর থেকে ৬ লাখ ৪৮ হাজার পোস্টাল ব্যালট রিটার্নিং কর্মকর্তাদের কাছে এসেছে: ইসি

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

দেশের ভেতর অবস্থানরত ভোটারদের জন্য চালু করা ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে দেওয়া সাড়ে ছয় লাখ ব্যালট রিটার্নিং কর্মকর্তা গ্রহণ করেছেন বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। আজ বৃহস্পতিবার বেলা দুইটা পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এই হিসাব দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন জানায়, অ্যাপভিত্তিক এ ব্যবস্থার আওতায় ডাক বিভাগের মাধ্যমে পাঠানো ব্যালটের বড় অংশ ইতিমধ্যে ভোটারদের হাতে পৌঁছেছে এবং সিংহভাগ ভোটার ভোট দিয়ে তা পোস্ট অফিস বা ডাকবাক্সে জমা দিয়েছেন। এসব ব্যালটের একটি বড় অংশ রিটার্নিং কর্মকর্তাদের কাছেও পৌঁছে গেছে। ডাক বিভাগের মাধ্যমে মোট ৭ লাখ ৬০ হাজার ৮৯৮টি ব্যালট ভোটারদের কাছে পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে ৬ লাখ ৮১ হাজার ৮১৯ জন ভোটার ব্যালট গ্রহণ করেছেন।

ব্যালট গ্রহণকারীদের মধ্যে ৬ লাখ ৭৪ হাজার ৩৭৬ জন ভোটার ভোট দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৬ লাখ ৬৯ হাজার ৯৫০ জন ভোটার ব্যালট পোস্ট অফিস বা ডাকবাক্সে জমা দিয়েছেন। ডাকযোগে পাঠানো এসব ব্যালটের মধ্যে ৬ লাখ ৪৮ হাজার ২৯৪টি ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তাদের কাছে পৌঁছেছে বলে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা বলছেন, অ্যাপভিত্তিক এই পোস্টাল ভোট ব্যবস্থা দেশের ভেতরে অবস্থানরত এমন ভোটারদের জন্য একটি কার্যকর বিকল্প হিসেবে কাজ করছে, যাঁরা সরাসরি ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হতে পারবেন না।

