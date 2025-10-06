কার্যক্রম নিষিদ্ধ আ.লীগের ভোটারদের নিয়ে কী ভাবছে ইসি

রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হলেও দলটির সমর্থক ভোটাররা এ দেশের নাগরিক। তাদের নিয়ে নির্বাচন কমিশন (ইসি) কী ভাবছে, তা স্পষ্ট করে জানানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনে প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকদের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের সংলাপে এ প্রশ্ন উঠেছে।
সংলাপে জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি হাসান হাফিজ বলেন, ‘আওয়ামী লীগ যেটা কার্যক্রম নিষিদ্ধ আছে সেটার ব্যাপারে আপনাদের (ইসির) বক্তব্য আমরা জানতে চাই। না হলে তো এটা গ্রহণযোগ্য হবে না। আওয়ামী লীগের ভোটারদের তো আপনি বাদ দিতে পারবেন না। তারা তো দেশের নাগরিক। তারা যদিও অনুশোচনা করেনি, এখনো পর্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত করেনি, অনুতপ্ত হয়নি। কিন্তু এরপরও তাদের বাদ দিয়ে তো নির্বাচনটা হতে পারে না।’
তবে একটি দল নির্বাচনে অংশ না নিলে নির্বাচন অন্তর্ভুক্তিমূলক হবে না এমনটি নয় বলে মনে করছেন দৈনিক প্রতিদিনের বাংলাদেশের সম্পাদক মারুফ কামাল খান। সংলাপে তিনি বলেন, অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিযোগিতামূলক বলে দুটি শব্দ আছে। একটি দল তাদের অতীত অপকর্মের জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। এটা চ্যালেঞ্জ যে তাদের সমর্থকেরা ভোটকেন্দ্রে আসবেন কি না। তবে নির্বাচনকে যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করা যায় এবং মানুষকে উৎসাহিত করা গেলে নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হবে।
মারুফ কামাল খানের সঙ্গে দ্বিমত জানিয়েছে দৈনিক খবরের কাগজের সম্পাদক মোস্তফা কামাল। আগামী নির্বাচন অন্তর্ভুক্তিমূলক না হলে সমাজ আরও বিভাজনের দিকে যাবে বলে সতর্ক করেছেন তিনি।
সংলাপে মোস্তফা কামাল বলেন, সবাই ভোটে অংশগ্রহণ করতে পারলে সংঘাতের আশঙ্কা কমবে। ইসিকে এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে, সব দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন হবে এবং সমাজের কোনো অংশ বাদ থাকবে না।
দেশের প্রায় ৫০ শতাংশ এখন নির্বাচনের বাইরে থেকে যাচ্ছে উল্লেখ করে মোস্তফা কামাল বলেন, সাধারণ মানুষের তো কোনো দোষ নেই। তারা তো ফ্যাসিবাদ না। উৎসবমুখর নির্বাচনের উৎসব অর্ধেক মানুষকে বাইরে রেখে হতে পারে না। তাদেরকে কীভাবে আনা যাবে, বিচারপ্রক্রিয়া কত দ্রুত করা যায়, সেটি নিয়ে ভাবতে হবে।
সংলাপে সাংবাদিক ও সম্পাদকেরা যেসব বিষয় তুলেছেন, সেগুলো নিয়ে শেষে কথা বলেছেন নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। তবে আওয়ামী লীগের ভোটারদের নিয়ে প্রশ্নের কোনো জবাব দেননি তিনি।