ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এনসিপির সাক্ষাৎ, যে প্রত্যয় জানালেন নাহিদ

ঢাকায় নিযুক্ত ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত ইউসুফ এস ওয়াই রামাদানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামসহ দলটির শীর্ষ পর্যায়ের তিনজন নেতা। বৈঠকে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের প্রতি সমর্থনের পাশাপাশি এখানে পড়তে আসা সেখানকার শিক্ষার্থীদের জন্য কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন নাহিদ ইসলাম।
আজ রোববার রাজধানীর বারিধারায় ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের সঙ্গে ছিলেন দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব নাহিদা সারোয়ার চৌধুরী ও যুগ্ম সদস্যসচিব আলাউদ্দীন মোহাম্মদ।
এনসিপির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বৈঠকে বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের পক্ষ থেকে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের প্রতি প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন নাহিদ ইসলাম। পাশাপাশি বাংলাদেশে অধিকসংখ্যক ফিলিস্তিনি শিক্ষার্থীর পড়াশোনার সুযোগ তৈরিতে কাজ করার প্রত্যয়ও ব্যক্ত করেন তিনি।