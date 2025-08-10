অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পক্ষে জাতীয় পার্টি: রুহুল আমিন হাওলাদার

জাতীয় পার্টি সব সময় অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পক্ষে আছে বলে জানিয়েছেন দলটির এক পক্ষের সম্মেলনে মহাসচিব নির্বাচিত এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার। আজ রোববার সকালে গুলশানে নিজ বাসভবনে জাতীয় পার্টির চট্টগ্রাম মহানগর ও জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা–কর্মীদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে রুহুল আমিন হাওলাদার এ কথা বলেন।
জাতীয় পার্টির নবনির্বাচিত মহাসচিব বলেন, দেশের স্থায়ী শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য অবশ্যই গণতান্ত্রিক সরকারের বিকল্প নেই। তাই জাতীয় পার্টি সব সময় গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে। গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে দরকার সবার অংশগ্রহণে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন। তাই জাতীয় পার্টি সব সময় অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পক্ষে।
রুহুল আমিন হাওলাদার বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু বর্তমানে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে এই মুহূর্তে দেশে নির্বাচনের পরিবেশ কতটুকু অনুকূলে রয়েছে, তা গভীরভাবে ভাবার বিষয় রয়েছে। অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন করতে হলে আগে দেশে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।
এ সময় জাতীয় পার্টির চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা সভাপতি নজরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম মহানগরের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব হোসেন, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা যুব সংহতির সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, স্বেচ্ছাসেবক পার্টির সাধারণ সম্পাদক এমদাদ হোসেন চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
গত ৭ জুলাই জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার ও মুজিবুল হকসহ (চুন্নু) ১০ জনকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন দলের চেয়ারম্যান জি এম কাদের। পরে এসব নেতা আদালতের দ্বারস্থ হন। ৩১ জুলাই জি এম কাদের এবং যুগ্ম দপ্তর সম্পাদক মাহমুদ আলমের সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার ওপর অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন আদালত।
এই সুযোগে ‘আদালতের নির্দেশে দলের পদে বহাল হয়েছেন’ উল্লেখ করে জাতীয় সম্মেলনের ঘোষণা দেন আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার ও মুজিবুল হক।
শনিবার ঢাকার গুলশানের এক পার্টি সেন্টারে জি এম কাদেরকে বাদ দিয়েই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এবং মহাসচিব হয়েছেন রুহুল আমিন হাওলাদার। পাশাপাশি এই অংশের সিনিয়র কো-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন কাজী ফিরোজ রশিদ এবং নির্বাহী চেয়ারম্যান হয়েছেন মজিবুল হক।